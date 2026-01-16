Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz

Bakan Bayraktar, AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığınca Akçaabat Kültür Merkezi Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Net Konuşalım" programında katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ekonominin, günlük hayatın olağan akışının devam etmesi için enerjiye ihtiyaç olduğuna işaret eden Bayraktar, "Dolayısıyla ülkeler, ekonomiler sürdürülebilir bir büyüme için enerjiye ihtiyaç duyuyor. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şunu görüyoruz, özellikle elektriğe çok büyük bir talebin olduğu bir dünyaya doğru gidiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin çok büyük hedefleri olduğunu dile getiren Bayraktar, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak istediklerini vurguladı.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklarını yani yerli kömürümüzü, güneşimizi, rüzgarımızı, hidrolik santrallerimizi, jeotermalimizi, biyogazlarımızı en üst seviyede ekonomimize katmamız lazım. Bunu söylerken hemen yanına da şunu söyleyim çevreyle uyumlu bir şekilde. Yani Uzungöl'e gidip HES yapmıyoruz artık. Dolayısıyla çevreyle uyumlu bir şekilde bunu yapıyoruz, yapacağız, yapmamız lazım."

Türkiye'nin nükleer teknolojiye ve nükleer enerjiden elektrik üretimine ihtiyacı olduğunun altını çizen Bayraktar, "Akkuyu'da ilk reaktörümüzü devreye almayı hedeflediğimiz yıldayız. Nükleer enerjiye sahip Sinop'ta, Trakya'da yeni reaktörler yapmış bir Türkiye hedefliyoruz. Türkiye'nin mutlaka petrol ve gazdaki kaynaklarını kendi denizlerinden, kendi karalarından çıkardığı bir Türkiye hedefliyoruz." dedi.

"Somali'de 2026'daki sondajımızı Çağrı Bey'le yapacağız"

Bayraktar, madenlerde katma değerli üretim yapılmasının önemine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi yakın bir zamanda, bu sene içerisinde Somali'de, Pakistan'da doğal gaz, petrol arayan bir ülke haline geliyoruz. Gabar'da, yıllardır terörle uğraşmış o dağlarda, roket sesi, kan, gözyaşı, kurşun sesi olan o dağlarda şimdi bizim sondaj makinelerimiz var. Çoğunluğu o bölgenin çocukları, hayatlarında dağdan başka belki alternatifi olmadığını düşünen o çocuklarımız şimdi büyük bir heyecan ve ümit içerisinde orada bizim tesislerimizde Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyorlar. Dolayısıyla yoğun bir arama ve üretim dönemindeyiz. Elektriğini verimli kullanan özellikle hanımefendilere, gençlerimize sesleniyorum. Bizim böyle bir enerji dünyasında mutlaka enerjimizi verimli kullanmamız lazım."

Bakan Alparslan Bayraktar, "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" adlı derin sondaj gemilerinin Mersin Taşucu'nda bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çağrı Bey'i çok büyük ihtimalle Akdeniz'de ve Karadeniz'in altındaki operasyonlarda kullanacağız ve Çağrı Bey'i muhtemeldir ki Somali'ye uğurlayacağız. Somali'de 2026'daki sondajımızı Çağrı Bey'le yapacağız. Oradan güzel, hayırlı bir netice alırız ve gemi filomuz böyle büyüyecek. Yıldırım ise Karadeniz'e geliyor önümüzdeki haftalarda ve Karadeniz'de de sadece üretimimizi artırmakla kalmayacağız, Karadeniz'de yeni sondajlar yapacağız. Orta Karadeniz'de ve Doğu Karadeniz'de inşallah onlardan da güzel müjdeleri insanlarımıza, milletimize veririz."

"Bizim 22 milyon hanede bugün doğal gaza ihtiyacımız var"

Bayraktar, 86 milyonluk ülkenin ihtiyaçlarının da çok büyük olduğuna işaret ederek, "Bizim 22 milyon hanede bugün doğal gaza ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye'de 15 milyonu binek araç olmak üzere toplam 32 milyon araç olduğunu dile getiren Bayraktar, "Her gün bu 32 milyon araca yakıt bulmamız lazım. Türkiye'deki 42 milyon haneye 7-24 saat elektrik lazım. Bana diyebilir misiniz 'Bize 8 saat verseniz elektrik yeter?' Var mı böyle bir şey? Yok. 7-24 kesintisiz elektrik." diye konuştu.

Bayraktar, Gabar'da tarih yazmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sakarya Gaz Sahası'nda 4 milyon haneye yetecek gazı bugün üretiyoruz ama 22 milyona ihtiyacımız var. Bu sene 8 milyon haneye yetecek gazı üretmiş olacağız. 2028'de bu sayı 16 milyona çıkacak ama ihtiyaç çok. Onun için biz bir müddet daha ithal enerjiye ihtiyaç duyacağız. Devamında da işte her defasında, 'Petrol buluyoruz, gaz buluyoruz ama niye o zaman bu fiyatlar böyle?' soruları da geliyor. Şunu bilelim, biz elektrikte, doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın doğal gaz faturalarının yüzde 45'ini hiç kimseyi ayırt etmeden devlet ödüyor. Size eğer 2 bin liralık fatura gelecekse 1100 lira doğalgaz faturası geliyor. Elektrikte yaklaşık yüzde 50'sini biz ödüyoruz. Böyle vatandaşlarımızı desteklemeye gayret ediyoruz ama dediğim gibi, ihtiyaçlar çok ve birçok alanda da aslında fiyatlar uluslararası piyasalarda belirleniyor. Yani hem petrol öyle hem doğal gaz fiyatları öyle, dolayısıyla buradaki gelişmeler de bizleri etkiliyor."

"Dünyadaki ilklere imza atan bir Türkiye var artık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin teknoloji alanında inanılmaz büyük atılımlara imza attığını söyledi.

Türkiye'de teknoloji alanındaki atılımlarına işaret eden İleri, "Artık gökyüzünde yerli ve milli İHA'larımız, SİHA'larımız var. Denizlerimizde milli gemilerimiz var. Gökyüzünde yine bizim ürettiğimiz yerli ve milli uydularımız var. Dünyada bunları yapabilen ülke sayısı son derece az." dedi.

"Dünyadaki ilklere imza atan bir Türkiye var artık." ifadesini kullanan İleri, şunları kaydetti:

"Türkiye sadece teknoloji üretmiyor. Türkiye artık dünyaya yeni kavramlar kazandırıyor. Türkiye dünyada ilk defa olarak üzerine İHA'ların, SİHA'ların iniş yapabildiği bir yüzer platformu hizmete almış bir ülkedir. Bu anlamda Türkiye Yüzyılı dediğimiz süreçte biz sadece teknoloji üretmeyeceğiz, biz aynı zamanda adil teknoloji üreteceğiz, insan odaklı teknoloji üreteceğiz. Bunu hep beraber yapacağız. Bir olarak, beraber olarak yapacağız ve inanıyorum ki her daim şu gerçeği ortaya koyacağız. Bu millet üretebilen bir millet, geliştirmeyi bilen bir millet ve bu gençlik de teknoloji alanında gerçekten üstün niteliklere sahip bir gençlik, ilgili bir gençlik, yeri geldiğinde de liderliğini ortaya koyan bir gençlik."

Etkinliğin moderatörlüğünü de üstlenen AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Meryem Sürmen de memleketi Trabzon'da ilk kez düzenlenen "Net Konuşalım" programına katılanlara teşekkür etti.