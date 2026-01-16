Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle birlikte, hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, evde bakımdan yararlananların lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda yapılan başlıca değişiklikler şu şekildedir:

Yeni düzenleme ile birlikte, hanenin ikamet ettiği konut dışında sahip olduğu diğer konutlar için, konutun kirada olması halinde yalnızca elde edilen kira bedeli gelir hesabına dahil edilecektir. Konutun kirada olmaması durumunda ise yalnızca rayiç bedel üzerinden gelir hesaplaması yapılmaya devam edilecektir.

Dükkanlar açısından da benzer bir düzenleme yapılmıştır. Kiraya verilen dükkanlar için artık yalnızca kira geliri dikkate alınacak, önceki Yönetmelikte yer alan kira geliri ile birlikte rayiç bedelin birlikte hesaplanması uygulamasına son verilmiştir. Dükkanın kiraya verilmemesi halinde ise rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri taşınmazlar bakımından yapılan değişiklikle, bu taşınmazlardan zirai, ticari veya kira geliri elde edilmemesi halinde takdir edilen rayiç bedel; gelir elde edilmesi halinde ise yalnızca elde edilen gelirlerin toplamı hane gelirine dahil edilecektir.

Binek araçlara ilişkin gelir hesaplamasında da önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Önceki Yönetmelikte, engelli araçları da dahil olmak üzere hanedeki tüm binek araçların kasko veya rayiç bedelinin 120'de biri gelir olarak hesaplanırken; yeni düzenleme ile hanede bir adet binek araç bulunması halinde, Özel Tüketim Vergisi mevzuatında belirlenen parasal limiti aşan kısmın 120'de biri dikkate alınacaktır. Hanede birden fazla binek araç bulunması durumunda ise, rayiç veya kasko bedeli en yüksek olan araç için bu hüküm uygulanacak, diğer araçların kasko veya rayiç bedelinin 120'de biri gelir hesabına eklenecektir.

Sosyal ve eğitim destekleri açısından da hane lehine düzenlemeler yapılmıştır. Öğrenim kredisi, doğum yardımı ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödenen staj ücretleri artık hane gelirine dahil edilmeyecektir.

Son olarak, önceki Yönetmelikte yer alan "Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120'de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır." hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan bu değişikliklerle, evde bakım yardımına ilişkin gelir hesaplamalarının daha adil, sade ve uygulamada birlik sağlayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.



