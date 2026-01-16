10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle birlikte, hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslarda önemli düzenlemelere gidilmiştir. Yeni düzenleme, özellikle taşınmazlar, araçlar ve bazı sosyal ve eğitim destek ödemelerinin hane gelir hesabına dahil edilme biçiminde sadeleştirme ve netleştirme sağlamaktadır.

16 Ocak 2026
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle birlikte, hane gelirinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, evde bakımdan yararlananların lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda yapılan başlıca değişiklikler şu şekildedir:

Yeni düzenleme ile birlikte, hanenin ikamet ettiği konut dışında sahip olduğu diğer konutlar için, konutun kirada olması halinde yalnızca elde edilen kira bedeli gelir hesabına dahil edilecektir. Konutun kirada olmaması durumunda ise yalnızca rayiç bedel üzerinden gelir hesaplaması yapılmaya devam edilecektir.

Dükkanlar açısından da benzer bir düzenleme yapılmıştır. Kiraya verilen dükkanlar için artık yalnızca kira geliri dikkate alınacak, önceki Yönetmelikte yer alan kira geliri ile birlikte rayiç bedelin birlikte hesaplanması uygulamasına son verilmiştir. Dükkanın kiraya verilmemesi halinde ise rayiç bedel üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Depo, arsa, arazi, tarla ve benzeri taşınmazlar bakımından yapılan değişiklikle, bu taşınmazlardan zirai, ticari veya kira geliri elde edilmemesi halinde takdir edilen rayiç bedel; gelir elde edilmesi halinde ise yalnızca elde edilen gelirlerin toplamı hane gelirine dahil edilecektir.

Binek araçlara ilişkin gelir hesaplamasında da önemli bir değişikliğe gidilmiştir. Önceki Yönetmelikte, engelli araçları da dahil olmak üzere hanedeki tüm binek araçların kasko veya rayiç bedelinin 120'de biri gelir olarak hesaplanırken; yeni düzenleme ile hanede bir adet binek araç bulunması halinde, Özel Tüketim Vergisi mevzuatında belirlenen parasal limiti aşan kısmın 120'de biri dikkate alınacaktır. Hanede birden fazla binek araç bulunması durumunda ise, rayiç veya kasko bedeli en yüksek olan araç için bu hüküm uygulanacak, diğer araçların kasko veya rayiç bedelinin 120'de biri gelir hesabına eklenecektir.

Sosyal ve eğitim destekleri açısından da hane lehine düzenlemeler yapılmıştır. Öğrenim kredisi, doğum yardımı ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödenen staj ücretleri artık hane gelirine dahil edilmeyecektir.

Son olarak, önceki Yönetmelikte yer alan "Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120'de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır." hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılan bu değişikliklerle, evde bakım yardımına ilişkin gelir hesaplamalarının daha adil, sade ve uygulamada birlik sağlayacak şekilde düzenlenmesi amaçlanmaktadır.


