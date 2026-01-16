16 Mülki İdare Amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

Yükseltme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan ve 16 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun Ek 2 ve Ek 3'üncü maddeleri uyarınca 16 mülki idare amiri, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltildi

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilen isimler

Yayımlanan karara göre Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yükseltilen mülki idare amirleri ve görev yerleri şu şekilde:

Abdulkadir Çelik - Personel Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

Muhammed Serkan Şahin - Şanlıurfa/Haliliye Kaymakamlığı, Kaymakam

Mehmet Tunç - Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı, Mülkiye Müfettişi

Haluk Koç - Sakarya/Kocaali Kaymakamlığı, Kaymakam

Mustafa İkbal Eski - Sakarya/Akyazı Kaymakamlığı, Kaymakam

Necdet Özdemir - Diyarbakır/Bağlar Kaymakamlığı, Kaymakam

Asım Solak - İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

Oğuz Cem Murat - Hatay/Defne Kaymakamlığı, Kaymakam

Mustafa Gözlet - İzmir/Urla Kaymakamlığı, Kaymakam

İhsan Emre Aydın - İzmir/Foça Kaymakamlığı, Kaymakam

Nazlı Demir - Göç İdaresi Başkanlığı, Daire Başkanı

Uğurül Örnek - Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşaviri

Yükseltmeler mevzuat hükümlerine göre yapıldı

Söz konusu yükseltmeler, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu ile Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltme Usul ve Esaslarına ilişkin hükümler doğrultusunda gerçekleştirildi. Yükseltilen mülki idare amirlerinin görev ve özlük hakları da bu statüye göre uygulanacak.

Karar yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, ilgili personelin unvan ve dereceleri Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri statüsüne göre güncellenecek.