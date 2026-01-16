Orta-yüksek ve yüksek teknoloji ihracatı 112 milyar doları geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünyada artan rekabet ve pek çok alanda ortaya çıkan teknolojik dönüşüm ihtiyacıyla ilgili olarak Türkiye ekonomisinin, teknoloji düzeyini yükseltmek için büyük gayret sarf ettiği belirtildi.

Bu alandaki gayretler sonucu, geçen yıl orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 10,8 arttığı aktarılan açıklamada, "Türkiye, sanayide teknoloji odaklı dönüşümünü hızlandırarak, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatını 2025'te 112 milyar doların üzerine taşımış ve toplam imalat sanayi ihracatı içindeki payını yüzde 43,5'e çıkarmıştır. Son 23 yılda sağlanan büyük başarıyı, daha da geliştirmek için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Merkez Bankasınca sağlanan yatırım taahhütlü avans kredileri, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve savunma sanayisinde gerçekleştirilen büyük atılımlarla, Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin payının gelecek dönemde önemli ölçüde artacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık olarak mevcut teknolojik düzeyimizi daha da yükseltmek için sürekli yeni program ve projeler geliştiriyoruz. Bu çerçevede, AR-GE ve inovasyona ağırlık veren yüksek teknolojili üretim ile katma değerli ihracatımızı artırmak için tasarım, markalaşma, Turquality, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projelerine yönelik desteklerimiz kesintisiz sürmektedir. Ayrıca, Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Proje Desteği, Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği, fuar, pazara giriş ve ihracatın tabana yayılmasına yönelik desteklerimiz ile e-ihracat gibi ihracatta dijitalleşmesi araçlarımızla, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere, tüm ihracatçılarımıza yeni ufuklar açıyoruz."