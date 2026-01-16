10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
Ankara'da Yeni Stadyumla birlikte Milli Takım Maçları Yeniden Başlayacak

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, Ankara'da yapılan yeni stat ile milli takım maçlarının geri döneceğini müjdeledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 11:27, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 11:48
Ankara'da Yeni Stadyumla birlikte Milli Takım Maçları Yeniden Başlayacak

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, yeni açılacak stadyumla birlikte A Milli Futbol Takımı'nın 12 yıl aradan sonra Ankara'da maç yapacağını müjdeledi. Ayrıca, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma konusunda umutlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Altyapı ve Gençlik Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, Ankara'da yapımında son aşamaya gelen yeni stat bittikten sonra A Milli Futbol Takımı'nın başkentte maçlara çıkacağı söyledi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, AA'ya yaptığı açıklamada, 12 yıldır milli takımı ağırlayamayan Ankaralı futbolseverlere müjde verdi.

19 Mayıs Stadı'nın yerine yapılan ve bu yıl içinde açılması hedeflenen yeni statı yakından takip ettiklerini belirten Gökay, "Ankara'da yeni stat bitince milli takım hasreti dinecek. Kısa, öz ve net söylüyorum, Ankaralılar milli takımı yeni statta izleyecek." dedi.

Ankara'da yıkılmadan önce 19 Mayıs Stadı'nda 5 Mart 2014'te maça çıkan A Milli Futbol Takımı, 12 yıldır başkentte müsabaka yapamadı.

"2002'de olduğu gibi yine F16'larla karşılanacağız"

Cengiz Gökay, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacağından şüphe duymadığını belirtti.

Göreve geldikleri zaman yönetici arkadaşlarına yaptığı konuşmayı anlatan Gökay, şunları kaydetti:

"Seçildiğimiz zaman yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza şunu söyledim, '10 gün gibi kısa bir sürede 14 birbirini tanımayan kişiyi Allah buraya sevk ediyorsa ve az oy farkla seçiliyorsak, Rabbim bize iyi bir iş yaptıracaktır.' Allah'tan bir mani olmazsa 2002'den beri gidemediğimiz Dünya Kupası'na gitmeyi Allah bu yönetime nasip edecek. Önümüzdeki süreç kolay değil. Romanya maçı ve finalle Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyoruz, kimsenin tereddüdü olmasın. Hem teknik heyet hem de futbolcularımız bunu başaracaktır. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ülkemiz son 10 yılda zorlu süreçten geçti. Biraz morale ihtiyacımız var. Biz ABD'ye gideceğiz ve Dünya Kupası'nda da başarılı olacağız. Tıpkı 2002'de olduğu gibi F16'lar başarımızdan dolayı bizi ülkemizde havada karşılayacaktır."

"Bütün çocuklara ulaşıyoruz"

Cengiz Gökay, TFF'de sorumlu olduğu altyapılarla ilgili yaptıklarını çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar'ın göreve geldiğinden beri altyapılarla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Gökay, "Emrah Bey ve ekibi Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalar yapıyor. Bizim geleceğimizin temelinde olan gençlerimizle ilgili ciddi mesafe katettik. Birebir takip ediyoruz gençlerimizi. Dünyadaki Türklerin bire bir notunun tutulduğu bir altyapı sistemi kuruluyor. Yüzde 90'ına yakınını kurduk sistemin. Türkiye'nin en ufak yerindeki bir arkadaşımızın bile hakkını vermek için çalışıyoruz. Bizim altyapıda kaybeden bir çocuğumuz bile yok. Şunu net bilin, ulaştığımız bütün çocuklarımızı bire bir takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


