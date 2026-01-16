Hakimi kurtaran hükümlü çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Jandarma personeline hakaret eden CHP milletvekili hakkında suç duyurusu

Şehit ve gazi aileleri, jandarma personelini hakaret içerikli ifadelerle hedef alan CHP Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
16 Ocak 2026
Jandarma personeline hakaret eden CHP milletvekili hakkında suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın duruşması dün İstanbul Silivri'de görüldü.

Duruşma öncesi güvenlik barikatını aşıp içeri girmek isteyenlerle jandarma ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

JANDARMA PERSONELİNE HAKARET ETTİ

O sırada bölgede olan ve CHP'nin gölge milli eğitim bakanı olarak adı geçen Suat Özçağdaş, polis ekiplerine hakaret etti.

Özçağdaş, Ekrem İmamoğlu'nun duruşması sırasında jandarmayla gerginlik yaşadı.

Kendisine müdahale eden jandarmaya "şerefsiz" dedi ve onu iterek uzaklaştırmaya çalıştı.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma kamuoyundan ve birçok siyasi isimden tepki yağdı.

Şehit ve gazi aileleri de olaya tepki gösterenlerden oldu.

Aileler, Türk jandarmasının; bu milletin huzuru, bu vatanın birliği ve devletin bekası için canını ortaya koyan, gece gündüz demeden dağda, ovada, sınırda görev yapan şerefli bir teşkilat olduğunu ifade etti.

"BU AÇIK BİR ART NİYET GÖSTERGESİDİR"

Şehit ve gazi aileleri, şehit kanıyla yoğrulmuş bu asil üniformayı taşıyan kahramanları, insanlık suçu işleyen ordularla kıyaslamanın akıl tutulması değil, açık bir art niyet olduğunu dile getirdi.

Aileler adına açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, jandarma personelinin arkasında aziz milletin duası, şehit analarının gözyaşı, gazilerin onuru olduğunu söyledi.

"BU YAPILAN DEVLETE, MİLLETE VE ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA SAYGISIZLIKTIR"

Gündüz, açıklamasında şunları söyledi:

O üniformaya uzanan her dil, bu milletin vicdanında mahkum olur. Hiç kimse, siyasi kimliğinin arkasına sığınarak Türk jandarmasına hakaret etme cüretini gösteremez.

Bu yapılan, sadece jandarmamıza değil; devlete, millete ve şehitlerimizin hatırasına açık bir saygısızlıktır.

"JANDARMA PERSONELİMİZE HAKARET EDEN ÖZÇAĞDAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Bu tür hadsiz açıklamaların hesabı hem hukuk önünde hem de milletimizin vicdanında mutlaka sorulacaktır. Devletini hedef alan, güvenlik güçlerini itibarsızlaştırmaya çalışan hiçbir söylem karşılıksız kalmaz.

Şehit ve gazi aileleri olarak CHP Milletvekili Suat Özçağdaş hakkında kahraman jandarma personelimize ettiği hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunduk.


