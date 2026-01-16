Yolda yürürken tekmeli saldırıya uğradı
İstanbul Ümraniye'de yolda yürüyen bir kişi kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tekmeli saldırıya uğradı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 07:53, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 15:25
Sütçü İmam Caddesi'nde yolda ilerleyen bir kişiyi, arkadan yaklaşan şüpheli, tekme atarak yere düşürdü.
Saldırgan, yere düşen kişiye elindeki bir cisimle vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolda yürüyen kişiye arkasından koşarak gelen saldırganın tekme atarak yere düşürmesi, elindeki cisimle birkaç kez vurduktan sonra hızla uzaklaşması yer alıyor.
Yaşanan olay sonrası saldırıya uğrayan kişinin polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.