OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "2026 Yılı Kamu Yatırım Programı"na ilişkin sanayi altyapısına yönelik destekleri değerlendirdi.

Bakan Kacır, paylaşımında, Türkiye'nin üretim üsleri olan OSB ve sanayi sitelerine yönelik yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Program kapsamında sanayi altyapısına güçlü bir destek sağlandığını vurgulayan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yayımlanan 2026 Yılı Kamu Yatırım Programında Organize Sanayi Bölgelerimiz için 17,6 milyar lira, sanayi sitelerimiz için 16,4 milyar lira kaynak ayrıldı." ifadesini kullandı.

2025'te altyapı ve üstyapıya yoğun destek verildi

Bakan Kacır, 2025 yılında gerçekleştirilen projelere ilişkin verileri de paylaştı.

Geçen yıl OSB'lerde yürütülen 166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar lira kaynak sağlandığını hatırlatan Kacır, 77 sanayi sitesi yapım projesi için ise 9,7 milyar liralık desteğin hayata geçirildiğini kaydetti.

Kacır, paylaşımını, "Sanayi altyapımızı güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.