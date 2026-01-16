Su dolu çukurda ölüm! 10 sanık için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılan çukura düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ölümüne ilişkin davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Gezer'in ölümüne ilişkin biri başka suçtan tutuklu 10 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, taksirle ölüme neden olma suçundan haklarında 2 yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman yargınlanırken, salonda beş tutuksuz sanık ile taraflarında avukatları hazır bulundu.

Başka suçtan tutuklu İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama 2. Bölge Şefi Cabir Şaban, İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erman Uzun, tesisat ustası Fayık Cansu, tekniker Furkan Keleş, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de Teknik Genel Müdür Yardımcısı Metin Aras, İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'de iş makinesi operatörü Sezai Ayhan ve İBB Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi Turan Yaman'ın taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRÜ SAVUNMA YAPTI

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, parkta yapılan çalışmaya ilişkin bilgi verdi.

22 Nisan 2024 günü kendisinin Küçükçekmece Kaymakamlığı'ndan arandığını söyleyen Duman, parktaki çalışmalara ağırlık vermesinin istendiğini belirterek, "Ben de kendisine, en kısa sürede gerekli incelemeleri yapacağımı belirttim. Daha sonra, müdür yardımcım Erman Uzun'u arayarak gerekli hususları ilettim ve toplantı planlaması oluşturduk." dedi.

24 Nisan sabahı şantiyede toplantı yaptıklarını anlatan Duman, "Bir saate yakın istişare edildi. Daha sonra saha gezisine başladık. Erman Uzun, bir su sızıntısını gösterdi ve onun uzun süredir orada olduğunu söyledi. Ben de, heyete yüksek sesle bu sorunun çözülmesi gerektiğini aktardım. Buradaki sızıntı çok ufaktı. Üzerinden ayakkabıyla basılsa dahi çorap ıslanmayacak kadar bir şekildeydi." şeklinde konuştu.

Daha sonra bu bölgedeki problemin bir ay boyunca devam ettiğini öğrendiğini söyleyen Duman, "Olay günü mesai bitimine yakın 17.00 sıralarında, müdür yardımcım Erman Uzun beni aradı. Kazayı haber verdi. Ben de durumu üst amirlerime bildirdim. Bu olayın üzüntüsünü halen yaşıyorum. Burada iş yapılırken İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alınmadığı için bu olay yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

TARAFLARA SÜRE VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma ve beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Gelecek celse mahkemenin esasa ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.