Meslek lisesi ve teknik lise mezunu gençlere KGF destekli 3,8 milyar liralık kaynak

Meslek lisesi ve teknik liselerden mezun genç girişimcilere ve bunları istihdam eden KOBİ'lere Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira finansman desteği verilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 15:20, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 15:21
KGF'den edinilen bilgiye göre, meslek lisesi mezunlarının istihdamına yönelik yeni bir finansman paketi hazırlandı.

Bu paketle KGF kefaletli finansmana erişim imkanı oluşturularak, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun gençlerin girişimcilik yoluyla kendi işlerini kurmaları teşvik edilecek. Ayrıca, gençlerin KOBİ'ler bünyesinde mezuniyet alanında istihdam edilmeleri de desteklenecek.

Program kapsamında KGF tarafından 3 milyar lira kefalet desteği sağlanacak. Böylece, KGF ve Halk Bankası işbirliğiyle 3 milyar 750 milyon lira kredi verilecek.

Kredi vadesi en fazla 36 ay

Mezun girişimciler 1,5 milyon lira, mezun istihdam eden KOBİ'ler 7,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Kredinin vadesi 12 ay ödemesiz dönem dahil azami 36 ay olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren okullardan mezun 29 yaş ve altı girişimciler ile söz konusu mezunları istihdam eden KOBİ'ler bu paketten faydalanabilecek.

Meslek lisesi ve teknik liselerden mezun girişimcilerden veya kapsamdaki KOBİ'lerden NACE kodunun (İşletmenin faaliyet alanını belirlemek için gereken sınıflandırma sistemi) mezuniyet alanlarıyla uyumlu olması şartı aranacak.

