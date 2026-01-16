Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Türkiye'yi bu organizasyonda temsil eden tek takım olan Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti. Kırmızı-beyazlılar, eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 19 Şubat'ta oynayacak. Rövanş ise 26 Şubat Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Turu geçen taraf, 27 Şubat'ta çekilecek kura ile son 16 turunda Rayo Vallecano ya da Shakhtar Donetsk takımlarından biriyle eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Shkendija - Samsunspor

KuPS Kuopio - Lech Poznan

Noah - AZ Alkmaar

Zrinjski - Cristal Palace

Jagiellonia - Fiorentina

Drita - Celje

Sigma Olomouc - Lausanne-Sport

Omonoia - Rijeka