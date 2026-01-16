Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Adana'da cezaevinden bir hafta önce tahliye olan kişi, çocuğunun eski öğretmenini dövüp silahla ateş etti. 20 suç kaydı olduğu öğrenilen saldırgan, yakalanarak tutuklandı.
Adana'da öğretmene silahlı saldırı düzenleyen 20 suç kaydı bulunan şüpheli
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 12 Ocak günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki Şehit Duran
Keskin İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden yaklaşık 1 ay
önce tahliye olan M.P., oğlu R.T.'nin (7) Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'ndan
gönderilmesinden sorumlu tuttuğu eski öğretmeni Aziz Gülen'in yanına gitti.
Okul önünde beklemeye başlayan M.P., öğretmen gelince saldırdı. Şüphelinin yumruk
atarak darp ettiği öğretmen yere düştü. Başka bir öğretmenin durdurmaya çalıştığı
şüpheli bu kez de tabancayla yerdeki öğretmene ateş edip kaçtı. Öğretmene mermi
isabet etmezken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine
sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yaralanan öğretmen, ambulansla
hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sonrasında taburcu edilen
öğretmen okuldaki görevine geri döndü.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri,
M.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan
polis şüphelinin Seyhan İlçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde olduğu belirledi.
Mahalleyi ablukaya alan polis, M.P.'yi sokakta yürüdüğü sırada yakaladı. Saldırıyı
gerçekleştirip kaçan M.P.'nin ise adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı.
M.P.'nin kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, mala zarar verme ve ruhsatsız
silah bulundurma gibi suçlardan 20 kaydı olduğu öğrenildi.
Emniyetteki ifadesinde şüpheli "Oğlumun başka okula nakledilmesinden dolayı
saldırdım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen
M.P. basın mensuplarına, "Herkesin çocuğu kendine kıymetli" dedi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.