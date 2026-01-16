Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
'Yan bakma' cinayeti: 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki Atlas'ı öldürdü

Güngören'de bir kafeden çıkan iki grup arasında çıkan "neden bakıyorsun" tartışması kanlı bitti. 15 yaşındaki E.Ç.'nin sustalı bıçakla göğsünden vurduğu 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, çevredekilerin tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan çocuk zanlı, suç aletiyle birlikte yakalanarak tutuklandı.

16 Ocak 2026 16:30
Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç(15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

'KANI DURDURAMADIK'

Çevrede bulunan restoranın sahibi Yener Başkutlu, "Olay başladığı zaman bir anda bıçaklama olayı saniyelik oldu. Biz herhalde dedik ki bacağından yaralama olmuş. Meğerse göğüs kafesinden vurulmuş. Göğüs kafesinden vurulduğu için de burada bazı arkadaşlarımız müdahale etti tampon yapmaya çalıştılar. Tabii yara derin olduğundan dolayı kanı durduramadık. Bütün arkadaşlarımız onun arkadaşları herkes müdahale etmeye çalıştı. Defalarca ambulansı da aradık. O gün ambulansla alakalı çok büyük sıkıntı yaşadık. Çünkü ambulansla çok geç geldi. Güngören'den ambulans gelmediği için Bayrampaşa'dan geldi. Bundan dolayı da yaklaşık 40-45 dakika ambulans beklendi. Adli bir vaka olduğu için müdahale de edemiyorsun. Çocuğu hastaneye de götüremiyorsun. Bundan dolayı da uzun bir süreç oldu ama buradaki arkadaşlar herkes müdahale etti. Çok uğraştık ama maalesef kurtaramadık. Tampon yapmaya çalıştık. Ama maalesef kanı çok durduramadık. Hastanede ameliyata alınmış sonra da vefat etmiş" dedi.

'YAN BAKMA' MESELESİNDEN GERÇEKLEŞMİŞ'

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirten Başkutlu, "Dışarıda arkadaşlar daha önce herhalde bir sözlü tartışması olmuş. Bundan dolayı da arkadaşlar göz göze gelmişler. Çok üzüldüm. 'Yan bakma' diye bir sebepten bıçaklama olayı gerçekleşmiş. 14-15 yaşındaki çocukların kendi arasındaki tartışmadan dolayı hiç yok yere bir ölüm gerçekleşti" dedi. E.Ç. tutuklanarak Karatepe Çocuk Cezaevine götürüldü.

