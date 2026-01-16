Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Benzinde tabela yeniden değişiyor: Bu sefer indirim geliyor!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Bakan Tekin: Kademe geçişleriyle ilgili değişiklik gündemde yok
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu. 15 kişinin testi pozitif çıktı
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
Bayraktar: Elektrikte ve doğal gazda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
İslam Memiş'ten Altın ve Gümüş Uyarısı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, bir personelin ÖSYM kaydı olmadan öğrenci kaydı yaptırdığı ve belgelerde sahtecilik şüphesi bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Rektörlük, ilgili personelin görevden uzaklaştırıldığını ve konunun Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiğini bildirirken; basında yer alan "hademenin sahte diplomayla yükseldiği" iddialarının ise asılsız olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2026 17:20, Son Güncelleme : 16 Ocak 2026 17:27
Yazdır
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğünden usulsüzlük iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, gerekli tüm idari ve adli süreçlerin başlatıldığı, ilgili kişiler hakkında tedbiren görevden uzaklaştırma işlemleri uygulandığı ve konunun yargı mercilerine intikal ettirildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, son günlerde bazı ulusal basın organlarında yer alan ve üniversiteyi hedef alan haberlerde, ÇOMÜ Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Meslek Yüksekokuluna ilişkin gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı iddialara yer verildiği belirtildi.

ÇOMÜ Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Meslek Yüksekokulunda görev yapan bir personelin, ÖSYM yerleştirme kaydı olmaksızın öğrenci olarak kayıt yaptırdığı, fiziki öğrenci dosyasının bulunmadığı, sunulan bazı belgeler üzerinde değişiklik yapılması nedeniyle sahtecilik şüphesi bulunduğu ve yatay geçiş işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde tamamlandığına ilişkin hususların 9 Ocak'ta Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından Rektörlüğe resmi yazı ile bildirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ciddi iddiaların Rektörlüğümüze intikal etmesinin hemen ardından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53/c maddesi uyarınca üniversite içi idari soruşturma süreci derhal başlatılmış, yetkili soruşturma komisyonu oluşturulmuş ve komisyonun talebi doğrultusunda ilgili personel hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Bu kapsamda öğrenci kayıtları, yatay geçiş işlemleri, mezuniyet belgeleri, görevde yükselme süreçleri, sınav evrakları ve dijital sistem log kayıtları inceleme ve muhafaza altına alınmıştır. Bununla birlikte, iddiaların üniversitenin disiplin yetkisi dışında kalan ve adli nitelik taşıyan suç unsurları içermesi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesi kapsamında kamu görevlisinin suçu bildirme yükümlülüğü gereğince Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Üniversitemiz, iddiaların ortaya çıkmasında veya soruşturulmasında herhangi bir gecikmeye, örtbas girişimine ya da idari ihmale kesinlikle mahal vermemiştir. Süreç, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuka bağlılık ilkeleri çerçevesinde yürütülmekte olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde devam ettirilmektedir."

- "Bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır"

Öte yandan, haberde yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberde 'hademe' olarak tanımlanan idari personel, üniversitemizde bilgisayar işletmeni kadrosunda görev yapmaktadır. İlgili personelin Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi'ne (ÜBYS) giriş yetkisi bulunmakta olup, sisteme 'gizlice girdiği' yönündeki iddia gerçeğe aykırıdır. İlgili personelin 'sahte 100 puanla' görevde yükseldiği ve 'mali işler koordinatörü' olarak atandığı iddiası tamamen asılsızdır. Personelin görevde yükselme sınavından aldığı not 68 olup herhangi bir not değişikliği yapılmamıştır. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde 'mali işler koordinatörlüğü' adı altında bir birim bulunmamaktadır. Haberde diploma olarak sunulan belge, diploma olmayıp ilgili personelin üniversitemiz kalite güvence süreçlerine sağladığı katkılar nedeniyle düzenlenmiş bir teşekkür belgesidir. Söz konusu belge, dönemin Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat tarafından imzalanmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu müfettişlerinin üniversitemizin bilgi yönetim sistemi verilerine el koyduğu yönündeki iddia da gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemiz, iddialara ilişkin gerekli tüm idari ve adli süreçleri başlatmış; ilgili kişiler hakkında tedbiren görevden uzaklaştırma işlemleri uygulanmış ve konu yargı mercilerine intikal ettirilmiştir."

Bahse konu haberin gerçekle ilgisi bulunmayan, üniversiteyi karalamaya yönelik, objektif ve tarafsız habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan ifadeler içerdiği belirtilen açıklamada, ÇOMÜ'nün dün olduğu gibi bugün de bilimde öncü olma hedefiyle hukukun üstünlüğü, adalet ve kurumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda tüm personeline karşı eşit ve kararlı bir tutum sergilemeye devam edeceği kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber