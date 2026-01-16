Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
PFDK'den 146 teknik sorumlu ve antrenöre 'bahis' cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 146 teknik sorumlu ve antrenöre ceza verdi.

PFDK'den 146 teknik sorumlu ve antrenöre 'bahis' cezası

TFF'nin açıklamasına göre PFDK'ye sevk edilen, son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan toplam 151 teknik sorumlu ve antrenörün yanı sıra incelemelerinin sürdüğü 2 bölgesel gözlemci hakkında karar verildi.

PFDK, teknik sorumlu ile antrenörlerden Ahmet Dursun, Mustafa Sarp, Volkan Erten, Mustafa Alper Avcı ve Ali Beykoz'un yanı sıra bölgesel gözlemciler Özkan Karapınar ve Faruk Tunçak hakkında ceza tayinine yer olmadığını hükmetti.

Teknik sorumlu ve antrenörlerle ilgili verilen cezalar şöyle:

45 gün hak mahrumiyeti: Semih Tokatlı, Tansu Yaan, Erkan Koç, İlker Erdem, Adem Çağlayan, Ertürk Koray Balcıoğlu, Murat Sönmez, Sercan Yıldırım, Muzaffer Yaşkın, Serdar Göçerler, Murat Özkan, Coşkun Öz, Mehmet Erol, Şenol Demir, Görkem Öncü, Muhammet Yılmaz, Aslan Toklu, Engin Dursun, Gökhan Beklemiş, Ahmet Duman, Rızvan Şahin, Uğur Kulaksız, Semih Özü, Ahmet Taşyürek, Sinan Durmuş, Adil Tozlu, Fuat Erarslan, Egemen Urhan, Mehmet Birinci, Serhat Güller, Ramazan Kurşunlu, İbrahim Raif Albay, Onur Yeniyurt, Sertaç Gezer, Ümit Metin Yıldız, Hakan Çobanoğlu, Selçuk Akçay, Cahit Erçevik, Mithat Çulcuoğlu, Fatih Serkan Albayrak, Eray Gülay, Cafer Elek, Ufuk Sarı, Bahattin Güneş, Serdar Uygun, Fevzi Layiç, İbrahim Kemal Menderes, Umut Eskiköy, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ufuk Özbey, Ercan Ağaçe, Onur Günal, Sinan Közen, Emir Şiranlı, Fahri Tatan, Ersin Akılveren, Volkan Arslan, Kerem Satılmış, Can Arat, Onat Çetin, Onur Can Korkmaz

3 ay hak mahrumiyeti: Savaş Yıldırım, Harun Dişlitaş, İlker Avcıbay, Taner Gürsoy, Tevfik Ata Tekin, Taner Gülleri, Erdoğan Sarıuşak, Asım Balkaya, Sadullah Zehir, Mete Işık, Sait Taş, İlhan Özbay, Ayhan Tuna Üzümcü, Bayram Toysal, Aykut Erdoğan, Erhan Çelik, Hasan Uğur Kardal, Gürkan Aslan, Bayram Sevindik, Nazım Gülay, Ufuk Uysal, İbrahim Yıldırım, Cemil Aktaş, Ali Gürsel, Murat Erbasan, Tanser Aydın, Yasin Güleryüz, Barış Kanbak, Yiğit İncedemir, Coşkun Birdal, Serdar Topraktepe, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Aykın Demir, İlker Kıreker

6 ay hak mahrumiyeti: Serkan Ençetin, Gökhan Ünal, Necdet Emre Özbayer, Cevdet Uzunköprü, Gürkan Ferhatoğlu, Ayhan Bahar, İsmail Ertekin, Hasan Yüksel, Erkan Bölükbaş, Ertuğrul Arslan

9 ay hak mahrumiyeti: Ahmet Yurtsever, Metin İlhan, Mehmet Seçkin, Can Güçer, Nuri Çolak, Orhan Kosulu, Özgür Ergün, Özgür Çetiner, Mustafa Çapanoğlu, Selahattin Dinçel, Evren Şenel, Özden Töraydın, Mehmet Altıparmak, İbrahim Tolgay Kerimoğlu, Hakan Keleş, Olcan Adın, Halit Eroğlu, Tufan Deniz Daş, Mustafa Ramazan

12 ay hak mahrumiyeti: Hakan Yılmaz, Aydemir Emrah Uzun, Murat Parlak, Avni Okumuş, Bülent Yenihayat, Muzaffer Bilazer, Ergün Işık, Enver Şen, Cüneyt Dumlupınar, Murat Hacıoğlu, Hayati Palancı, Kemal Dulda, Kadir Kar, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, Kenan Oktay, Erkan Akkoç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yis, Ozan Köprülü

