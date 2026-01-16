Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.

NTV'nin haberine göre; benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş indirim geliyor. İndirim pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.

Benzin İstanbul'da 54,90 kuruşa, Ankara'da ise 55,73 kuruşa satılıyor.

Benzinin litre fiyatına bugün 1 lira 70 kuruş zam gelmiş ve zam pompa fiyatlarına yansımıştı.