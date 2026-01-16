Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Döviz kurları ve küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruşluk bir indirim geliyor. Benzinin litre fiyatına bugün 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran'daki gelişmeler akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor.
NTV'nin haberine göre; benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruş indirim geliyor. İndirim pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.
Benzin İstanbul'da 54,90 kuruşa, Ankara'da ise 55,73 kuruşa satılıyor.
Benzinin litre fiyatına bugün 1 lira 70 kuruş zam gelmiş ve zam pompa fiyatlarına yansımıştı.