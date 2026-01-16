İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Araçta yanmış cesedi bulunmuştu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanmış kamyonette cesedi bulunan Hacı Ali Tuncer'in, öldürüldükten sonra aracın yakıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkisinde meydana geldi. Araç yangını olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, 07 HZV 34 plakalı kamyonet içerisinde bir kişinin yanmış cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu belirlendi. Jandarma, araçtaki yangını şüpheli bularak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi amacıyla geniş çaplı araştırma başlattı. Soruşturma kapsamında A.K. isimli bir kişi, jandarmaya teslim oldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Tuncer'in, öldürüldükten sonra aracın yakıldığını belirledi. Tuncer'in cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen Atuf Özdemir, B.Ö. ve K.D.,

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atuf Özdemir tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

