Sevenleri seferber oldu: Ünlü oyuncuya donör aranıyor

"Geniş Aile", "Zengin Kız Fakir Oğlan", "Aile İşi" ve "Emret Komutanım" gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ufuk Özkan'a 2023 yılında siroz teşhisi konulmuştu.

Sağlık durumu kötüleştiği için hastaneye kaldırılan ve organ nakli bekleyen 50 yaşındaki Ufuk Özkan için uygun donör arayışı sürüyor.

Oyuncunun kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kendi karaciğer donör testinin sonucunu da paylaşan Umut Özkan, testin olumsuz çıktığını duyurdu.

"DURUMU MAALESEF ÇOK CİDDİ"



Açıklamasında sürecin hassasiyetine dikkat çeken Umut Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle 'kan vererek yardımcı olmak istiyorum' diyerek yanımızda olan, duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu ilgi ve destek, bu zorlu süreçte bize büyük bir güç veriyor. Şu an için herhangi bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır.

İlerleyen süreçte uygun bir donör bulunması durumunda, ameliyat öncesinde ya da ameliyat sırasında bir ihtiyaç doğarsa, gönülden katkı sunmak isteyen kıymetli gönüllülerle bizzat kendim iletişime geçeceğimi özellikle belirtmek isterim.

Ayrıca üzülerek paylaşmak isterim ki, karaciğer donör testim olumsuz sonuçlanmıştır. Ancak umudumuzu ve inancımızı asla kaybetmiyoruz. Abim Ufuk Özkan da herkese canı gönülden teşekkürlerini ve sevgilerini iletmemi özellikle istedi."

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJLARI



Ufuk Özkan için sanat dünyasından da geniş çaplı destek geldi. Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Bergüzar Korel, Bülent Şakrak, Pelin Öztekin, Emine Ün başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim, sosyal medya üzerinden acil donör çağrısı yaptı.