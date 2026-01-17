17 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Özel hastane 'otopark'ları mevzuat gereği ücretsiz olmalı!
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Site sakinlerinin oluru alınmadan aidatlar artırılamayacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
Bayraktar: 2026 kendi gazımızın önemli miktarda artacağı bir yıl olacak
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
18 yaş altındakilere 'çocuk hattı' geliyor
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
Trafik cezaları ağırlaştı: İşte kabul edilen 10 yeni madde
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 23 gözaltı kararı
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Okullarda yarıyıl tatili için karne zili çalacak
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 16 Ocak 2026 güncel fiyatlar
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Kamu yatırımlarına bu yıl için 1,9 trilyon liralık ödenek ayrıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

17 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

17 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 00:03, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 00:06
Yazdır
17 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine katılacak.

(Hatay/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ev Sahibi Türkiye" sosyal konut kura çekimi törenine iştirak edecek.

(Malatya/12.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzeydoğu Anadolu Teşkilat Bölge Strateji Toplantısı'na, Erzurum TOKİ Konut Kura Çekimi programına ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi 20. Araç Filosu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Erzurum/10.00/13.00/15.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak, partisinin il başkanlığında İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Şırnak/13.00/13.30/14.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, partisinin il başkanlığında basın açıklaması yapacak, Üç Kademe Toplantısı'na katılacak, esnafı ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi ile MHP İl Başkanlığına ve Kocaeli Yozgatlılar Derneğine ziyarette bulunacak.

(Kocaeli/13.30-18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 18. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Berlin)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na, DEİK-İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları ve Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, RAMS Başakşehir-Mısırlı.com Fatih Karagümrük ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftasına, Atakaş Hatayspor-Manisa FK, Bandırmaspor-Atko Grup Pendikspor ve Esenler Erokspor-İmaj Altyapı Vanspor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Hatay/Balıkesir/13.30/İstanbul/19.00)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 19. haftası 3, Beyaz Grup'un 21. haftası 4 karşılaşmayla başlayacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 17. hafta, 14 karşılaşmayla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasına, Onvo Büyükçekmece Basketbol-Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic-Bahçeşehir Koleji ve Safiport Erokspor-Anadolu Efes maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30/18.00)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Fenerbahçe Opet-Dardanel Çanakkale Belediyespor, OGM Ormanspor-Melikgazi Kayseri Basketbol ve Nesibe Aydın-Galatasaray Çağdaş Faktoring karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00/16.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında, Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor, İlbank-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Zerenspor, Bahçelievler Belediyespor-Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları ve Aras Kargo-Göztepe müsabakaları yapılacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/İstanbul/14.00/16.00/Bursa/18.00/İzmir/19.00)

8- SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma ve Ziraat Bankkart-Gebze Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/15.00/Ankara/17.00)

9- EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Replasa Beti-Onak takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Villava/20.00)

10- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 10. haftası, Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum ve Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/Eskişehir/17.00)

11- Fas'ın ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında, Mısır ile Nijerya karşı karşıya gelecek.

(Kazablanka/19.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber