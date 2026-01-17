Çok sayıda kurumu kapsayan atama kararı yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri A.O. ve Türkiye Uzay Ajansı'nda çok sayıda atama ve görevden alma gerçekleştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı

Savunma Sanayii Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Belda Şenel Parlak görevden alındı. Boşalan I. Hukuk Müşavirliği görevine Kübra Yüceer atandı.

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Hacı Ali Özel atandı.

Bakanlıkta açık bulunan görevlere yapılan atamalar şu şekilde:

Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Serap Ersoy

Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğüne Mehmet Burçin Gönenli

Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Fırat Sunel

Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne Esin Çakıl

Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Raziye Bilge Koç Yiğit

Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Emre Engin

Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Aydil, Sencer Yöndem ve Mustafa Cem Gündüz

Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Sezin Şahin Yeşildağ

Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe İnanç

Destek Merkez Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kemal Basa

Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emre Kadıoğlu

Çin Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Mert Tokman

Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına İpek Zeytinoğlu Özkan

Uluslararası İçtihatlar Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep Gündüz

Türkiye Petrolleri A.O.

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda;

Vergi Başmüfettişliklerine Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker

Vergi Müfettişliklerine Okan Aydın, Hüseyin Diler, Muharrem Ozan Arslan

Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine Cem Çankaya

Hazine ve Maliye Müfettişliğine Ferhat Dinçer

Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Nuray Serdaroğlu Erbil atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı - TİKA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alındı. Bu göreve Fatih Güvendi atandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları Ümit Naci Yorulmaz, Rahman Nurdun ve Mahmut Zühtü Çevik görevden alındı. Yerlerine Ali Ercan, Buğra Aydın ve Yahya Coşkun atandı.

Uludağ Alan Başkanlığı ve Devlet Opera ve Balesi

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı. Bu göreve Candemir Zoroğlu atandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy görevden alındı, yerine Barış Salçan atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı - Merkez Teşkilatı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alındı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Demir

Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Metin Güçlü

Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcılığına Esra Özmen atandı.

Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Akmanşen,

Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Fazilet Durmuş atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı - İl Müdürlükleri

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muhammed Özdemirci

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Necmeddin Dinç

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Önder Arpacı

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Altınöz

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdulkadir Altay

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İbrahim Açıkgöz

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gülşen Özer atandı.

Sağlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişliğine Ahmet Hikmet Algan atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda;

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Oğuzhan Üstün

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Sait Çordan

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü İbrahim Ataş görevden alındı.

Adıyaman İl Müdürlüğüne Aydın Çavana,

Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Mehmet Yazgan atandı.

Türkiye Uzay Ajansı

Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Salih Metin Kibar görevden alındı.

Tarım ve Ticaret Teşkilatları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu I. Hukuk Müşaviri Burak Yıldız görevden alındı, yerine Betül Aslan atandı.

Ticaret Başmüfettişliğine atanan isimler:

Altan Özbilen, Nuray Çelik Ceylan, Pelin Özdemir, Hasan Ceyhan, Adem Demirci, Göksel Çetinkol, Emin Özer, Gökhan Çelik, Hasan Yaprak

Ticaret Müfettişliklerine atananlar:

Habip Adıgüzelli, Büşra Nur Atmaca, Gülinay Özden Karaca, Selin Eröksüz Bayram, Muhammet Kılıç, Ahmet Demirel