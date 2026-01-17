Çok sayıda kurumu kapsayan atama kararı yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan atama ve görevden alma kararları, 17 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında bakanlıklar, bağlı kuruluşlar ve kamu kurumlarında çok sayıda üst düzey görev değişikliği yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; Savunma Sanayii Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri A.O. ve Türkiye Uzay Ajansı'nda çok sayıda atama ve görevden alma gerçekleştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapıldı.
Savunma Sanayii Başkanlığı
Savunma Sanayii Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Belda Şenel Parlak görevden alındı. Boşalan I. Hukuk Müşavirliği görevine Kübra Yüceer atandı.
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Hacı Ali Özel atandı.
Bakanlıkta açık bulunan görevlere yapılan atamalar şu şekilde:
- Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Serap Ersoy
- Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğüne Mehmet Burçin Gönenli
- Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne Fırat Sunel
- Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğüne Esin Çakıl
- Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne Raziye Bilge Koç Yiğit
- Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Emre Engin
- Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Aydil, Sencer Yöndem ve Mustafa Cem Gündüz
- Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığına Sezin Şahin Yeşildağ
- Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe İnanç
- Destek Merkez Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Kemal Basa
- Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emre Kadıoğlu
- Çin Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Mert Tokman
- Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına İpek Zeytinoğlu Özkan
- Uluslararası İçtihatlar Genel Müdür Yardımcılığına Ayşe Zeynep Gündüz
Türkiye Petrolleri A.O.
Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Gelir İdaresi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda;
- Vergi Başmüfettişliklerine Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker
- Vergi Müfettişliklerine Okan Aydın, Hüseyin Diler, Muharrem Ozan Arslan
- Hazine ve Maliye Başmüfettişliğine Cem Çankaya
- Hazine ve Maliye Müfettişliğine Ferhat Dinçer
Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Nuray Serdaroğlu Erbil atandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı - TİKA
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alındı. Bu göreve Fatih Güvendi atandı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları Ümit Naci Yorulmaz, Rahman Nurdun ve Mahmut Zühtü Çevik görevden alındı. Yerlerine Ali Ercan, Buğra Aydın ve Yahya Coşkun atandı.
Uludağ Alan Başkanlığı ve Devlet Opera ve Balesi
Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş görevden alındı. Bu göreve Candemir Zoroğlu atandı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy görevden alındı, yerine Barış Salçan atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı - Merkez Teşkilatı
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alındı.
- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Demir
- Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Metin Güçlü
- Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcılığına Esra Özmen atandı.
- Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Akmanşen,
- Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Fazilet Durmuş atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı - İl Müdürlükleri
- Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Muhammed Özdemirci
- Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Necmeddin Dinç
- Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Önder Arpacı
- Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Altınöz
- Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Abdulkadir Altay
- Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne İbrahim Açıkgöz
- Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın
- Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gülşen Özer atandı.
Sağlık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları
Sağlık Bakanlığı Başmüfettişliğine Ahmet Hikmet Algan atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda;
- Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Oğuzhan Üstün
- Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığına Sait Çordan
- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü İbrahim Ataş görevden alındı.
Adıyaman İl Müdürlüğüne Aydın Çavana,
Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Mehmet Yazgan atandı.
Türkiye Uzay Ajansı
Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcısı Salih Metin Kibar görevden alındı.
Tarım ve Ticaret Teşkilatları
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu I. Hukuk Müşaviri Burak Yıldız görevden alındı, yerine Betül Aslan atandı.
Ticaret Başmüfettişliğine atanan isimler:
Altan Özbilen, Nuray Çelik Ceylan, Pelin Özdemir, Hasan Ceyhan, Adem Demirci, Göksel Çetinkol, Emin Özer, Gökhan Çelik, Hasan Yaprak
Ticaret Müfettişliklerine atananlar:
Habip Adıgüzelli, Büşra Nur Atmaca, Gülinay Özden Karaca, Selin Eröksüz Bayram, Muhammet Kılıç, Ahmet Demirel