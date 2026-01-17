SGK Sağlık Uygulama Tebliği Yayımlandı

Resmi Gazete

Sayı : 33140

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.1 .B-1 numaralı maddesinin on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(11) Ayaktan başvurularda özel sağlık hizmeti sunucuları için günlük muayene sınırı acil servis/polikliniğe başvurular hariç olmak üzere, sağlık hizmeti sunucusundaki sözleşme kapsamında çalışan hekimlerin çalışma saatlerinin 6 ile çarpılması ile bulunur. Her bir hekim için günlük muayene sayısı her halükarda 6O'ı geçemez. Acil servis/polikliniğine başvurularda ise özel sağlık hizmeti sunucularında bir acil servis doktoru için günlük muayene sayısı 90'ı geçemez. Sağlık Bakanlığının "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ine göre triyaj uygulamasında Kırmızı Alan tarifine giren acil servis/polikliniğine başvurular olması halinde günlük muayene sayısı 90'1 geçebilir, bununla birlikte bu durum dahil günlük toplam sayı 120'yi geçemez. Ancak hasta başvurusunun 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla yapıldığını gösteren belge ile günlük muayene sayısı 120'yi geçebilir. Özel sağlık hizmeti sunucularında SUT eki EK-2/B listesindeki 700610 kodlu "Transözefajiyal ekokardiyografi" ve 700611 kodlu "Transözefajiyal ekokardiyografi, çocuk" işlemlerinin yapılması durumunda her bir işlem için muayene sayısından bir muayene sayısı düşülerek yeni günlük muayene sayısı hesaplanır. Özel sağlık hizmeti sunucuları her bir hekim için ayrı ayrı olmak üzere bu sınırlarda muayene fatura edebilir. Bu sınırlar aşıldıktan sonra kabul edilen hastalar için yapılan işlemler Kuruma faturalandırılamaz."

MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.4.4 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) 2.4.4.Ç numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2.4.4.Ç- Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi

(1) Ekstrakorporeal fotoferez tedavi bedellerinin ödenebilmesi için; üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Kemik İliği/Organ Nakil Merkezi ve Terapötik Aferez Merkezi ruhsatı olan ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları ise sadece; Graft Versus Host Hastalığı veya solid organ nakillerinde doku reddinin önlenmesi (kalp, akciğer, karaciğer, böbrek nakillerinde) için sağlık kurulu raporu düzenleyebilir.

(2) Ekstrakorporeal fotoferez tedavisinin;

a) Kutanöz T hücreli lenfomalarda (Sezary Sendromu da dahil),

b) Graft Versus Host Hastalığı,

c) Sistemik Sklerozis (SSC),

ç) Solid organ nakillerinde doku reddinin önlenmesi (kalp, akciğer, karaciğer, böbrek nakillerinde),

d) Diğer kullanım alanları (atopik dermatit, edinilmiş epidermolizis bülloza, erozif oral liken planus, inatçı pemfigus vulgaris, inatçı pemfigus foliaseus, psoriasis, skleromiksödem, romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, nefrojenik sistemik fibrozis),

nedeniyle uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

(3) Sağlık kurulu raporunda uygulanacak tedavi programı ve süresi ayrıntılı olarak belirtilecektir. Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi 6 ayda bir düzenlenen sağlık kurulu raporu (en az bir hematoloji uzmanı olmak üzere ilgili branştan iki uzman hekimin dahil olduğu üç hekim imzalı rapor) ile en fazla yirmi altı döngü (seans) tedavi programı için ödenir. Yirmi altı döngünün tamamlandığı ancak hastanın klinik tablosunun tedavinin sürdürülmesini gerektirdiği durumlarda tıbbi gerekçeleri ile tedavi süresinin sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi ve Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonunca onaylanması kaydıyla tedavi kesin sonuç alınana kadar uzatılabilir.

(4) Kutanöz T hücreli lenfomalarda. Graft Versus Host Hastalığı, Sistemik Sklerozis ve solid organ nakillerinde doku reddinin önlenmesi endikasyonlarında hastanın ilk yirmi altı döngü (seans) tedavisi için sağlık kurulu raporu alınacaktır. Bu tanılar dışındaki diğer kullanım alanlarında, sağlık kurulu raporuna ek olarak Sağlık Bakanlığı Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonu'nun uygun görüşü alınması zorunludur.

(5) Ayakta veya yatarak tedavi gören hastalara uygulanan her bir seans ekstrakorporeal fotoferez tedavisi, SUT eki EK-2/B listesinde yer alan "704941" kod numaralı veya "704940" kod numaralı işlemler üzerinden sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır ve bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/B listesi "704941" kod numaralı "Ekstrakorporeal Fotoferez Tedavisi" işlem puanına; tedavide kullanılan işlem kiti, fıstül iğnesi, fotoferez tedavisi endikasyonu olan metoksipsoralen, UV-A lambaları, izotonik serum, heparin, erişim katateri her türlü tıbbi malzeme, işlem ve ilaçlar dahildir."

b) 2.4.4.P numaralı alt maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2.4.4.P- Prostat adenokarsinom tedavilerinde Lu-177 işaretli PSMA bileşiklerinin kullanım kriterleri

(1) En az bir nükleer tıp ve bir tıbbi onkoloji uzmanı olmak şartıyla; nükleer tıp, tıbbi onkoloji veya üroloji uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı, tıbbi gerekçenin belirtildiği sağlık kurulu raporu bulunmalıdır.

(2) Sağlık kurulu raporunda progrese, kastrasyona dirençli metastatik prostat kanseri tanısının bulunması gerekir.

(3) Tedavi öncesinde kan testesteron düzeyinin 50 ng/dl altında olması gerekir. Tedaviye başlanması için PSA değeri kriter değildir.

(4) Lu-177 işaretli PSMA bileşikleri ile radyonüklid tedavi öncesi standart antineoplastik tedavilere (dosetaksel veya kabazitaksel) refrakter olmalıdır. Hastaya yeni nesil hormonal tedavilerden biri (apalutamid, darolutamid, enzulatamid veya abirateron) kullanılmış olmalıdır. Hastanın performans skoru < 2 olmalı, organ fonksiyonları yeterli olmalıdır.

(5) Lu-177 işaretli PSMA bileşikleri ile tedavisi öncesinde Ga-68 PSMA PET görüntülemenin mutlaka yapılmış olması ve en az 3 odakta karaciğerden daha yüksek düzeyde patolojik tutulumun bulunması gerekir.

(6) Tedavi en az 6 hafta ara ile uygulanır. Nükleer tıp uzmanı tarafından gerekçeli rapor düzenlenerek en fazla 8 tedavi dozu şeklinde uygulanır. Ancak elde edilen cevaba göre tedaviden yarar görmeye devam eden hastalarda 8 siklustan daha fazla tedavi uygulanabilmesi için tekrar en az bir nükleer tıp ve bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı

gerekçeli sağlık kurulu raporu ile tedaviye devam edilebilir. Ayrıca tedaviye yanıt alınmış ve tedavisi sonlandınlmış olan hastaların takibinde relaps/progresyon saptanması durumunda tekrar tedaviye başlanabilmesi için de en az bir nükleer tıp ve bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı gerekçeli sağlık kurulu rapora düzenlenmelidir. Hastaların kritik organ ve kemik iliği dozları ve toksisitesi değerlendirilmek sureti ile tedaviye 8 uygulama sonrasında devam edilebilir. Klinik fayda gören hastalarda iyi tolere edilebilen, etkin bir tedavinin devamı amacıyla en az bir nükleer tıp ve bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı üç hekim imzalı gerekçeli sağlık kurulu raporu ile 12 doza kadar uygulanabilir."

MADDE 3- Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) İkinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "ortopedi ve travmatoloji" ibaresi ile aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "geriatri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji" ibareleri eklenmiştir.

b) Altıncı fıkrasında yer alan "geriatri" ibaresinden sonra gelmek üzere ", enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Tebliğin 3.3.4.A numaralı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(17) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından, greftin adı ve miktarının belirtildiği ameliyat notunun MEDULA-Hastane sisteminde bulunan epikriz alanına girilmesi zorunludur."

MADDE 5- Aynı Tebliğin 4.2.10.B numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Fabry hastalığı tanısı lökosit içi a-galaktozidaz A enzim eksikliği ve mutasyon analiz sonuçlarının hastalıkla uyumlu olması ile konulmuş olmalıdır. Bu maddenin yürürlük tarihi öncesinde tanı almış hastalar bu madde hükümleri kapsamında değerlendirilmez."

b) 4.2.10.B.2 numaralı alt maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki alt madde eklenmiştir.

"4.2.10.B-2- Oral migalastat tedavisine başlama ve sonlandırma kriterleri

(1) Fabry hastalığı tanısı almış ve migalastat etkin maddesine yanıtlı olduğu bilinen mutasyona sahip 45 kg ve üzerinde olan 12 yaş ve üzeri adolesanlar ile yetişkinlerde aşağıdaki kriterlerden herhangi birisinin varlığında oral migalastat tedavisine başlanır.

a) Böbrek fonksiyonlarında bozulma (aşağıdaki kriterlerden herhangi birisinin varlığı);

1) Yaşa göre ayarlanmış kreatinin klerensinin (glomerül filtrasyon hızı) 80 ml/dk altında olması,

2) 24 saatte 300 mg üzerinde proteinüri olması,

3) Böbrek biyopsisinde endoteliyal depolanmanın varlığı veya mikroalbüminürinin olması.

b) Kalp tutulumunun gösterilmesi (EKG veya EKO veya anjiografi veya elektrofizyolojik çalışma ile),

c) Nörolojik tutulumun gösterilmesi,

ç) Gastrointestinal sistem bulgularının olması,

d) Vertigo ataklarının olması,

e) İşitme kaybının olması,

f) Diğer tedavilere yanıtsız nöropatik ağrının olması.

(2) Oral migalastat tedavisi GFR <30 ml/dk/1.73 m2 altında olan hastalarda veya gebelikte veya laktasyon döneminde kullanılmaz.

(3) Sağlık Bakanlığınca onaylı kısa ürün bilgisinde uygunluğu kabul edilen mutasyonlar değerlendirmeye alınır.

(4) Oral migalastat tedavisi uygulanan hastalarda birinci yılın sonunda yapılan değerlendirmede hastanın tedaviye başlamasına esas olan kriter/kriterlerde düzelme göstermeyen hastalarda migalastat tedavisi kesilir."

"4.2.10.B-3- Rapor ve reçeteleme koşulları

(1) Hasta adına, en az biri çocuk metabolizma veya çocuk veya erişkin endokrinoloji ve metabolizma uzman hekimi olmak kaydıyla; gastroenteroloji veya nöroloji veya nefroloji uzman hekimlerince düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli Kuramca karşılanır. Raporda; teşhis, başlangıç ve devam kriter/kriterleri ile ilgili tüm bilgiler yer alır. Rapor süresi 6 aydır.

(2) Hastanın takip ve tedavi edildiği sağlık hizmeti sunucularında, hastalar adına dosyalar açılacak ve tüm bilgiler bu dosyada muhafaza edilecektir.

(3) Oral migalastat tedavisi için, Sağlık Bakanlığınca onaylı kısa ürün bilgisinde uygunluğu kabul edilen migalastata yanıtlı olan mutasyonlar raporda belirtilir.

(4) Tedavi seçenekleri arasında 6 aydan daha kısa sürede değişim yapılamaz. 6 aydan daha kısa sürede tedavi seçenekleri arasında geçiş yapılması halinde yeni düzenlenecek raporda tıbbi gerekçenin (anatlaksi veya ilaç reaksiyonu gibi) belirtilmesi gerekmektedir.

(5) Enzim tedavisi ile oral migalastat tedavisi kombine olarak kullanılamaz."

MADDE 6- Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan "ve 65 yaş ve altındaki" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Aynı tebliğin 4.2.65 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasında yer alan "hekimlerinden üçünün yer aldığı" ibaresi "hekimlerince" şeklinde değiştirilmiştir.

b) Beşinci fıkrasında yer alan "ortopedi ve travmatoloji uzman hekimi tarafından" ve "enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji hastalıkları uzman hekimi tarafından" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- Aynı Tebliğin 4.4.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4.4.1- Uygulanacak indirim oranlan

(1) Depocuya satış fiyatı 45,63 (kırk beş virgül altmış üç) TL ve altında olan ilaçlar için kamu kurum iskontosu uygulanmaz (özel Iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(2) Depocuya satış fiyatı 45.64 (kırk beş virgül altmış dört) TL'nin (dahil) üzerinde olan ilaçlara kamu kurum iskontosu olarak % 10 veya %11 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(3) Aşağıdaki fıkralarda konu edilen kamu kurum Iskontoları ve ilave iskonto uygulamalarında ilaçların, referans, eşdeğer, fiyat korumalı gibi durumlarının belirlenmesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olan düzenlemeler esas alınır. İlaçlarda oluşabilecek durum değişikliklerine ilişkin iskonto uygulamaları Kurum tarafından değerlendirilir.

(4) Fiyat korumalı ürünlerden;

a) Depocuya satış fiyatı 45,64 (kırk beş virgül altmış dört) TL (dahil) ile 87,34 (seksen yedi virgül otuz dört) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %0 iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

b) Depocuya satış fiyatı 87,35 (seksen yedi virgül otuz beş) TL (dahil) ile 131,60 (yüz otuz bir virgül altmış) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; % 10 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

c) Depocuya satış fiyatı 131,61 (yüz otuz bir virgül altmış bir) TL ve üzerinde olan, referansı olan ve referansı olmayıp maliyet kartına göre fiyat alan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11+%17 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

ç) Depocuya satış fiyatı 131,61 (yüz otuz bir virgül altmış bir) TL ve üzerinde olan, referansı olmayan ilaçlara; %40 iskonto (baz iskonto %1l+%29 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(5) Eşdeğeri olmayan referans ilaçlardan;

a) Depocuya satış fiyatı 45,64 (kırk beş virgül altmış dört) TL (dahil) ile 87,34 (seksen yedi virgül otuz dört) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; % 10 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

b) Depocuya satış fiyatı 87,35 (seksen yedi virgül otuz beş) TL (dahil) 131,60 (yüz otuz bir virgül altmış) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %31 (baz iskonto % 11+%20 ilave iskonto) iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

c) Depocuya satış fiyatı 131,61 (yüz otuz bir virgül altmış bir) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %41 iskonto (baz iskonto %11+%30 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(6) Eşdeğeri olan referans ilaçlar ile eşdeğer ilaçlardan;

a) Depocuya satış fiyatı 45,64 (kırk beş virgül altmış dört) TL (dahil) ile 87,34 (seksen yedi virgül otuz dört) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %10 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

b) Depocuya satış fiyatı 87,35 (seksen yedi virgül oluz beş) TL (dahil) ile 131,60 (yüz oluz bir virgül altmış) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %18 iskonto (baz iskonto %ll+%7 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

c) Depocuya satış fiyatı 131,61 (yüz otuz bir virgül altmış bir) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %28 iskonto (baz iskonto %11+%17 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(7) Depocuya satış fiyatı 45,64 (kırk beş virgül altmış dört) ve üzerinde olan kan ürünleri, tıbbi mamalar ve radyofarmasötik ürünlere; %11 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(8) Enteral beslenme ürünlerinden;

a) Depocuya satış fiyatı 45,63 (kırk beş virgül altmış üç) TL ve altında olan ilaçlar için kamu kurum iskontosu uygulanmaz (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

b) Depocuya satış fiyatı 45,64 (kırk beş virgül altmış dört) TL (dahil) 87,34 (seksen yedi virgül otuz dört) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %11 baz iskonto uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

c) Depocuya satış fiyatı 87,35 (seksen yedi virgül otuz beş) TL (dahil) ile 131,60 (yüz otuz bir virgül altmış) TL (dahil) arasında olan ilaçlara; %31 iskonto (baz iskonto %ll+%20 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

ç) Depocuya satış fiyatı 131,61 (yüz otuz bir virgül altmış bir) TL ve üzerinde olan ilaçlara; %41 iskonto (baz iskonto %11+%30 ilave iskonto) uygulanır (özel iskontolar saklı kalmak kaydıyla).

(9) Piyasaya verilecek, mevcut EK-4/A listesinde bulunmayan yeni moleküller ile tedaviye yenilik getirecek ürünlerin EK-4/A listesine kabulü halinde, bu ürünler listeye girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre ile ilave Iskontolardan muaf tutulur. Bu süre; SUT'un "4.3- Yurt dışından ilaç getirilmesi" başlıklı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında Kurumca ödemesi yapılan ilaçlar için EK-4/A listesine giriş talebi tarihinden itibaren başlar. Molekülün ilave iskontodan muafiyeti açısından I yıllık süresi, tüm farmasötik formları için listeye ilk giren forma uygulanan süre bitiminde sona erer.

(10) EK-4/A listesinde yer alıp, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından kamu kurum iskontosu ayrıca belirlenen ilaçlar için bu maddenin (4), (5) ve (6) numaralı fıkraları uygulanmaz.

(11) Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, ayakta veya yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da Kurum eşdeğer ilaç uygulaması ile belirlenen azami birim bedel esas alınmak suretiyle yukarıda belirtilen esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularının ilaç satın alma bedeli ile eşdeğer ilaçların Kurumca ödenen azami fiyatları arasında fark oluşması halinde fark ücreti kişilerden talep edilemez. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından "depocu fiyatlı ilaçlar" şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden EK-4/A listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz.

(12) Sağlık Bakanlığı tarafından perakende satış fiyatı verilen ürünlere, perakende satış fiyatı üzerinden EK-4/A listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanmak suretiyle, ilaçların indirimli bedeli (kamu fiyatı) bulunur. Ayrıca tüm ilaçlara indirimli bedel üzerinden eczacı indirimi yapılır."

MADDE 9- Aynı Tebliğ eki;

a) "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)" Ek-l'deki şekilde,

b) "Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi (EK-2/C)" Ek-2'deki şekilde

değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Tebliğ eki "Diş Tedavileri Puan Listesi (EK-2/Ç)" nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan "403020" ve "405012" SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

