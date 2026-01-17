Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Hakimi kurtaran çaycı konuştu: Kadın çığlığına kayıtsız kalamazdım
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Cezaevinden çıktı, öğretmene saldırdı: O veli tutuklandı
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
Ali Yalçın: Öğretmen Açığı, Ücret Kaybı ve Enflasyon Eğitim Çalışanlarını Zorluyor
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
OSB ve sanayi siteleri için 2026'da 34 milyar liralık kaynak ayrıldı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
Cuma hutbesinde DAEŞ ve benzeri aşırı yapılara dikkat çekildi
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
10 bin öğretmen için Akademi merkezleri açıklandı!
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, ailelerin değişen sosyal ve dijital koşullara daha bilinçli ve donanımlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini desteklemek amacıyla başlattığı 'Aile Okulu' projesinde, 1 yılda 257 binden fazla veliye eğitim verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 07:38, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 07:39
Yazdır
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), '2025 Aile Yılı' kapsamında, ebeveynler ve çocukların akademik, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve bilinçli bir ebeveynlik kültürü oluşturmak amacıyla "Aile Okulu" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, 81 ilde hem velilerin, hem de veli ve öğrencilerin birlikte katıldığı çeşitli kurslar açıldı. Açılan 8 bin 860 kurstan şimdiye kadar 257 bin 26 veli faydalandı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ebeveynleri için açılan "Aile Okulu 1" kurslarında; aile-çocuk iletişimi, oyun ve nitelikli zaman, sosyal-duygusal gelişim, ahlaki değerler, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite, ev kazalarından korunma, teknoloji kullanımı ve çevre bilinci gibi temel konular yer aldı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin ebeveynleri için açılan "Aile Okulu 2" kurslarında; iletişim becerileri, çatışma çözme, stres yönetimi, akran ilişkileri, bağımlılıkla mücadele, aile-okul iş birliği ve kaynaştırma eğitimi gibi daha kapsamlı içeriklere odaklanıldı.

Tüm ebeveynleri kapsayan "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu"nda ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, kültürel değerlerin aktarımı, akademik başarıya destek, dijital dünyanın etkileri, gelişim raporlarını yorumlama ve beceri-değer bütünlüğünü esas alan modern ebeveynlik yaklaşımı üzerinde duruldu.

"Veliler mutlu, çocuklar mutlu"

Ankara'da eylül ayında açılan kursa veliler yoğun ilgi gösterirken, Aile Okulu Eğitmeni Sefa Pişkin, projeyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projeyle, aile içi iletişim güçleniyor, çocuk gelişimi konusunda ebeveyn farkındalığı artırılıyor, milli manevi ve kültürel değerler sağlıklı şekilde yeni nesillere aktarılıyor, dijitalleşmenin getirdiği risklere karşı aileler bilinçlendiriliyor, aile-okul iş birliği güçlendiriliyor, toplumsal bütünlük ve aile yapısı destekleniyor."

Konuları modül modül anlattıklarını belirten Pişkin, "Velilerimiz mutlu, bizler mutluyuz, çocuklarımız mutlu. Önemli olan bu. Bu eğitimlerle çok büyük farkındalık oluşuyor. Öncelikle velilerimiz kendini tanıyor. Kendini tanıdığı zaman da çocukla olan bağı güçleniyor." dedi.

Pişkin, bakanlığın "Aile Okulu" bünyesindeki etkinliklerinden faydalandıklarını belirterek, genellikle aile içi iletişimle ilgili çalışmalar yaptıklarını ve doğaçlama oyunlar oynadıklarını söyledi.

Eğitime katılanlardan Melek Gören, "Buradaki aldığım eğitimlerle hayatıma, olumlu katkılar sağladım. Çocuğumla iletişimim çok güçlendi. İyi ki bu eğitime katılmışım, iyi ki bu eğitimi bize sunmuşlar" dedi.

Katılımcılardan İsmail Elcan ise eğitimlerde babaların azınlıkta olduğunu belirterek, babaların projeye katılımının önemine dikkat çekti. Elcan, sadece annelerin değil babaların da sürece katılımıyla iletişimin kalitesinin ve çocukların eğitim başarısının artacağını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber