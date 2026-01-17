MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), '2025 Aile Yılı' kapsamında, ebeveynler ve çocukların akademik, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve bilinçli bir ebeveynlik kültürü oluşturmak amacıyla "Aile Okulu" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında, 81 ilde hem velilerin, hem de veli ve öğrencilerin birlikte katıldığı çeşitli kurslar açıldı. Açılan 8 bin 860 kurstan şimdiye kadar 257 bin 26 veli faydalandı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin ebeveynleri için açılan "Aile Okulu 1" kurslarında; aile-çocuk iletişimi, oyun ve nitelikli zaman, sosyal-duygusal gelişim, ahlaki değerler, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite, ev kazalarından korunma, teknoloji kullanımı ve çevre bilinci gibi temel konular yer aldı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin ebeveynleri için açılan "Aile Okulu 2" kurslarında; iletişim becerileri, çatışma çözme, stres yönetimi, akran ilişkileri, bağımlılıkla mücadele, aile-okul iş birliği ve kaynaştırma eğitimi gibi daha kapsamlı içeriklere odaklanıldı.

Tüm ebeveynleri kapsayan "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu"nda ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, kültürel değerlerin aktarımı, akademik başarıya destek, dijital dünyanın etkileri, gelişim raporlarını yorumlama ve beceri-değer bütünlüğünü esas alan modern ebeveynlik yaklaşımı üzerinde duruldu.

"Veliler mutlu, çocuklar mutlu"

Ankara'da eylül ayında açılan kursa veliler yoğun ilgi gösterirken, Aile Okulu Eğitmeni Sefa Pişkin, projeyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projeyle, aile içi iletişim güçleniyor, çocuk gelişimi konusunda ebeveyn farkındalığı artırılıyor, milli manevi ve kültürel değerler sağlıklı şekilde yeni nesillere aktarılıyor, dijitalleşmenin getirdiği risklere karşı aileler bilinçlendiriliyor, aile-okul iş birliği güçlendiriliyor, toplumsal bütünlük ve aile yapısı destekleniyor."

Konuları modül modül anlattıklarını belirten Pişkin, "Velilerimiz mutlu, bizler mutluyuz, çocuklarımız mutlu. Önemli olan bu. Bu eğitimlerle çok büyük farkındalık oluşuyor. Öncelikle velilerimiz kendini tanıyor. Kendini tanıdığı zaman da çocukla olan bağı güçleniyor." dedi.

Pişkin, bakanlığın "Aile Okulu" bünyesindeki etkinliklerinden faydalandıklarını belirterek, genellikle aile içi iletişimle ilgili çalışmalar yaptıklarını ve doğaçlama oyunlar oynadıklarını söyledi.

Eğitime katılanlardan Melek Gören, "Buradaki aldığım eğitimlerle hayatıma, olumlu katkılar sağladım. Çocuğumla iletişimim çok güçlendi. İyi ki bu eğitime katılmışım, iyi ki bu eğitimi bize sunmuşlar" dedi.

Katılımcılardan İsmail Elcan ise eğitimlerde babaların azınlıkta olduğunu belirterek, babaların projeye katılımının önemine dikkat çekti. Elcan, sadece annelerin değil babaların da sürece katılımıyla iletişimin kalitesinin ve çocukların eğitim başarısının artacağını ifade etti.