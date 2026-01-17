Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Gece saatlerinde yağış nedeniyle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın bazı kesimlerindeki park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net