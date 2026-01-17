Ankara'da kar yağışı etkili oldu
Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 08:23, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 08:23
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde zaman zaman etkisini artırdı.
Gece saatlerinde yağış nedeniyle İncek, Dikmen, Keçiören, Bağlıca ve Çankaya'nın bazı kesimlerindeki park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Bazı vatandaşların gece saatlerinde kartopu oynadığı görülürken, belediye ekiplerince olumsuzluklara karşı tedbir alındı.