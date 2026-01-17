11 yaşındaki çocuk oyun konsolunu aldığı için babasını öldürdü

Duncannon bölgesinde yaşanan olayda, polis ekipleri gece saat 03.20 sularında "bilinci kapalı bir erkek" ihbarı üzerine eve ulaştı. Yapılan incelemede, 42 yaşındaki Douglas Dietz yatağında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Yetkililer, yaptıkları araştırma sonucunda maktulün 11 yaşındaki oğlunu şüpheli olarak belirledi.

"Babamı öldürdüm" itirafı

Polis raporlarına göre, olay günü doğum günü olan çocuk, yatak odasına "Babam öldü" diye bağırarak girdi. Olay yerindeki görevliler, çocuğun annesine "Babamı ben öldürdüm" dediğini duyduklarını ifade etti. İlk ifadesinde "Birini vurdum" diyen çocuk, vuracağı kişinin babası olduğunu önceden planladığını itiraf etti.

Oyun konsolunu ararken silahı buldu

Soruşturma belgelerinde, olayın ebeveynlerin gece yarısından sonra yatmasıyla başladığı belirtildi. Çocuk, babasının yatma vaktinin geldiğini söylemesine sinirlendiğini dile getirdi. Daha önce elinden alınan Nintendo Switch marka oyun konsolunu aramak için babasının çekmecesinden silah kasasının anahtarını alan çocuk, kasayı açtığında tabancayla karşılaştı.

Silahı kasadan çıkarıp doldurduğunu kabul eden 11 yaşındaki çocuk, yatağın babasının olduğu tarafa giderek tetiği çektiğini anlattı. Dedektiflerin, ateş ettiğinde ne olacağını düşünüp düşünmediği sorusuna ise sadece "kızgın olduğunu ve bunu düşünmediğini" söyleyerek yanıt verdi.

Gözaltına alınan çocuğun kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Olayla ilgili duruşmanın 22 Ocak'ta yapılması planlanıyor.