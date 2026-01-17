En hızlı büyüyen 10 meslek
Trump, Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ile ulusal seviyede aranan beş suçlu, Türkiye'ye getirildi.

17 Ocak 2026 12:10
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi

Haklarında arama kararı bulunan 17 suçlu, Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ile ulusal seviyede aranan beş suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, uyuşturucu madde ithal etme suçundan kırmızı difüzyonla aranan İ.F.'nin Belarus'ta, çocuğun cinsel istismarı suçundan kırmızı bültenle aranan E.T.'nin Almanya'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle aranan A.B.'nin ise Almanya'da yakalandığını açıkladı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan K.B. ve Ö.V.'nün de Almanya'dan iade edildiğini paylaşan Yerlikaya, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle aranan D.H.'nin de yine bu ülkede yakalandığını kaydetti.

Almanya'dan iadesi sağlanan M.D. isimli şüpheli ise bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasından kırmızı bültenle aranıyordu.

Yerlikaya, kasten yaralama suçundan kırmızı bültenle aranan R.Ö.'nün Irak'ta, nitelikli yağma ve hırsızlıktan aranan R.Y.'nin Kırgızistan'da, çocuğun cinsel istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan M.U.'nun ise Kosova'da yakalandığını ve iade edildiğini bildirdi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan O.Y., Yunanistan'dan iade edilirken, kasten öldürme suçundan aranan İ.D. isimli kişi ise Bosna Hersek'ten Türkiye'ye iade edildi.

Ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. ise bulundukları ülkelerden Türkiye'ye iade edildi.

