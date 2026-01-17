En hızlı büyüyen 10 meslek
En hızlı büyüyen 10 meslek
Trump, Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 370 bini aştı. Artışını sürdüren hibrit otomobil sayısı da 2025 itibarıyla 697 bin 27'ye çıktı. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısının 2025'te yıllık artış oranı yaklaşık yüzde 102 oldu.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 12:30, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 12:31
Yazdır
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2025 itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 102 artarak 370 bin 591'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'de geçen yıl trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 373 bin 581 olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az olan, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli otomobil artış oranı 2025'te yüzde 102'ye yaklaştı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken, 2024'te 183 bin 776'ya, Aralık 2025 itibarıyla da 370 bin 591'e ulaştı.

2025'te yıllık bazda artış oranı, yaklaşık yüzde 102 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl itibarıyla elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 2,1 olarak hesaplandı. 2024'te ise bu oran, yüzde 1,1 seviyesindeydi.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerde artış sürüyor

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011'de 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak kayıtlara geçti. Bu sayı, 2025 itibarıyla 697 bin 27'ye çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2024'te yüzde 2,4 iken, 2025'te yüzde 4'e yükseldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber