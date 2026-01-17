Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Benzine 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam gelirken bugün ise indirim yapıldı. Son karara göre, benzine, 95 kuruş indirim geldi. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise değişim gözlemlenmedi.

Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İstanbul Avrupa yakası

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL

İzmir

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL

Ankara

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 55.87 TL

LPG: 29.17 TL



