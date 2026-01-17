Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz

Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni, Bakan Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kacır, İstanbul'u sanayinin akıl merkezi olarak konumlandırırken bir yandan da Marmara'da sıkışan sanayiyi Anadolu'da büyütmeyi, Kalkınma Yolu ve Zengezur projeleriyle oluşacak daha güçlü küresel bağlantısallık fırsatını yeni sanayi bölgeleriyle yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

Bu doğrultuda sanayinin gelecek 30 yılına ışık tutacak plana dikkati çeken Kacır, "Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak Sanayi Alanları Master Planı'nı hazırladık." dedi.

Kacır, Master Plan çalışmalarında deprem ve afet riskleri, su kaynaklarının verimli kullanımı, arazi eğimi, mülkiyet tipleri, tarımsal üretim, mevcut ve planlanan demiryollarına yakınlık, sektörel kümelenme fırsatları gibi çok sayıda etkeni dikkate aldıklarını vurguladı.

Sanayicilerin güvenli, altyapısı ve lojistik bağlantıları güçlü yatırım yerlerine en uygun maliyetle erişimini sağlamayı amaçladıklarını belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Master Planının ilk fazında Samsun-Mersin hattında Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'ta toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduk, bugün Resmi Gazete'de ilan ettik. İlan ettiğimiz bu tarihi adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37'si kadar ilave alanı ülkemiz sanayisine kazandırdık. OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Demiryolları ile limanlara bağlanacak bu bölgeler, çalışanlar için lojman, sanayi ve teknoloji kolejleri gibi sosyal imkanlara sahip olacak. Döngüsel ekonomi ve yeşil üretimi esas alacak."

Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında yeni yatırım alanları

Bakan Kacır, bu bölgelerin ev sahipliği yapacakları büyük ölçekli veri merkezi yatırımları ile sanayideki dijital dönüşümü hızlandıracağını dile getirerek, "Sanayi Alanları Master Planının sonraki fazlarında Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında yeni yatırım alanları ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üretimde yakaladığı yükseliş ivmesini Türkiye Yüzyılı'nda, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta yazacağı yeni başarı hikayeleriyle taçlandırmakta kararlı olduklarını anlatan Kacır, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programında da organize sanayi bölgeleri için 17,6 milyar lira, sanayi siteleri için 16,4 milyar lira kaynak ayrıldığını aktardı.

Kacır, 2025'te OSB'lerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar lira, 77 sanayi sitesi yapım projesi için 9,7 milyar lira kaynak sağladık. Sanayi altyapımızı güçlendirmeye, müteşebbislerimizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi küresel ölçekte bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdik"

Kacır, lojistik imkanlarıyla sanayiye rekabet avantajı sunacak, teknoloji odaklı kalkınma vizyonu ile gerçeğe dönüştürecek bir üretim ekosistemini Türkiye'ye kazandırmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, son 23 yılda üretimde ve teknolojide büyük kazanımlar elde ettiğini söyleyen Kacır, "Hayata geçirdiğimiz asra bedel atılımlarla, vizyon projelerle Türkiye'yi küresel ölçekte bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdik." dedi.

"OSB'lerimizin sayısını 373'e çıkardık"

Bakan Kacır, Türkiye'nin 2002'de 36 milyar dolar düzeyinde olan ürün ihracatının, imalat sanayisinin öncülüğünde geçen yıl 273,4 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türkiye'nin, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkesi olduğunu kaydetti.

Söz konusu kazanımları sürdürülebilir ve sürekli kılmanın yolunun, sanayiyi güçlü bir altyapıyla ve planlı büyümeyle daha ileri taşımaktan geçtiğini vurgulayan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu nedenle altyapısı, lojistiği, kümelenme imkanları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu tahkim eden Organize Sanayi Bölgesi (OSB) modelimizi Anadolu'nun dört bir yanına taşıdık. Geçtiğimiz hafta ilan ettiğimiz Elazığ Kovancılar, Kastamonu Araç İhsangazi ve Kırıkkale Balışeyh OSB'lerimizle ülkemize yeni üretim merkezleri kazandırdık. OSB'lerimizin sayısını 373'e çıkardık. Bu vesileyle 3 yeni OSB'miz Organize Sanayi Bölgemiz şehirlerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olsun."

Kacır, sanayinin küresel arenada kalıcı bir rekabet gücü kazanmasının, arz ve tedarik güvenliğinin en üst seviyede tesis edilmesiyle mümkün olacağına dikkati çekerek, endüstri bölgeleri modelinin stratejik yatırımlar için yüksek standartlı üretim alanları oluşturan, katma değeri yüksek sanayiyi hızla büyüten kalkınma enstrümanı olduğunu söyledi.

Endüstri bölgelerinde izin, ruhsat ve altyapı süreçlerinden arazi tahsisine, yenilenebilir enerjiden yatırım teşviklerine pek çok başlıkta ayrıcalık sunulduğunu belirten Kacır, bu durumun yatırımın en kısa sürede üretime, istihdama ve ihracata dönüşmesine imkan tanıdığını kaydetti.

Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmeyi mümkün kılacak projelere ilişkin şöyle konuştu:

"Söz konusu projeler, yatırımcılarımızı cesaretlendiren, onlara karşılaştıkları zorluklarda devletimizin çözüm odaklı iradesiyle yanında olduğunu hissettiren eşsiz bir iklim sunuyor. Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, sunduğumuz geniş imkanlar, müteşebbislerimizin Türkiye'nin parlak geleceğine olan inancını pekiştirdi. Uluslararası yatırımcı rotalarının kalıcı olarak ülkemize yönelmesini sağladı. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle kurulan 54 endüstri bölgesi, güçlü sanayi, güçlü Türkiye vizyonumuzun yatırımcılarımız nezdinde karşılık bulduğunun somut bir tezahürüdür."

"400 milyar dolar imalat sanayi ihracatımızı gerçekleştirmemizi sağlayacak"

Kacır, endüstri bölgelerinde, filizlenen her bir yatırımın, hammadde tedarikçisinden yan sanayiye, lojistikten mühendislik ve teknoloji servislerine kadar geniş bir yelpazede, farklı sektörleri tetikleyen katalizör işlevi gördüğünü dile getirdi.

Bugüne kadar ilan edilen endüstri bölgelerindeki yatırımların tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde bile üretimde, ihracatta ve nitelikli istihdamda bambaşka bir ligde yer alan Türkiye'yi konuşacaklarını aktaran Kacır, "Bu bölgelerimizde hayata geçen yatırımlar, 2030 yılı için hedefimiz olan 210 milyar doları yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünler olmak üzere 400 milyar dolar imalat sanayi ihracatımızı gerçekleştirmemizi sağlayacak." dedi.

"963 bin metrekare ile adeta bir endüstriyel kent"

Bakan Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nin Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda yeni başarı hikayelerine ev sahipliği yapacağına inandıklarını belirterek, "963 bin metrekarelik bir alanda yükselen endüstri bölgesi her türlü ihtiyaca cevap verecek sosyal alanları ile adeta bir endüstriyel kent olarak kurgulandı." ifadesini kullandı.

Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nin, lojistik, tedarik zinciri güvenliği, yüksek katma değerli üretim modeli, ihracat kapasitesiyle çok boyutlu bir akıllı kümelenme örneği olacağının altını çizen Kacır, bu bölgenin Kuzey Marmara Otoyolu'nun yanı başında, İstanbul Havalimanı'na kapı komşusu konumuyla, hem iç hem de dış pazarlara hızlı erişim imkanı sunacağını kaydetti.

Kacır, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi'nde yer alacak sektörlere vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Ev sahipliği yapacağı ilaç, kimya, savunma, otomotiv, makine, tıbbi cihaz gibi stratejik sektörlerdeki nitelikli yatırımlarla, ülkemizin sanayi ve teknolojide yükselişine ivme kazandıracak. Türkiye'nin üretim gücüne, istihdamına ve ihracatına önemli katkı sağlayacak. Özel sektörümüzün yatırım azmi ve bakanlığımızın desteğiyle yükselen bu bölgede, altyapı çalışmalarının kısa sürede yüzde 95 seviyesine getirilmiş olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yıl içerisinde eksik kalan kısımları da el birliğiyle, süratle tamamlayarak, yatırım sahalarını sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Özel endüstri bölgesi bünyesinde faaliyete geçecek toplam 1,3 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 180 kişiye istihdam sağlayacak metal sektöründe 2 yatırımın temelini bugün atıyoruz."

Kacır, bölge çalışanlarının sosyal ve manevi ihtiyaçlarına cevap verecek, 750 kişi kapasiteli caminin yapım sürecini de başlattıklarını ifade ederek, Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi, dünyanın önde gelen inovasyon üsleri arasında yer alan şehrimizdeki 434 AR-GE ve 157 tasarım merkezi, 20 teknopark bünyesinde 3 bin 300'den fazla girişimde filizlenen başarılı projelerin üretime ve ihracata dönüşmesini sağlayacak." diye konuştu.



