Trump, Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir.

Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

