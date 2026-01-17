En hızlı büyüyen 10 meslek
Trump, Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Bakan Tekin yanıtladı: Ara tatil kalkacak mı?
Ümit Karan'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı
İstanbullular dikkat! Hafta sonu yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Bahis soruşturması kapsamında Eyüpspor'a kayyım atandı
6 yeni şehir hastanesi 2026'da kapılarını açacak
Bakan Memişoğlu: Dünya'da bizim gibi sağlık hizmeti sunan ülke yok
Canlı yayın sırasında rahatsızlanan Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Bakan Tekin'den öğrencilere mesaj: Sizi tanımlayan tek ölçüt notlarınız değil!
ÇOMÜ'den 'hademe sahte diplomayla yükseldi' iddialarına açıklama
Vidasına kadar yerli ve milli: 50 ülkeye süpürge satıyor
Bakanlık açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?
En hızlı büyüyen 10 meslek

ABD'de LinkedIn verilerine göre 2026'da en hızlı büyüyecek 10 meslek açıklandı. Yapay zeka, satış ve danışmanlık öne çıkıyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 15:15, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 15:04
En hızlı büyüyen 10 meslek

Günümüz iş piyasasında hızlı uyum sağlamak, çalışanlar için giderek daha önemli hale geliyor. Yapay zeka teknolojileri, istihdam süreçlerinin her aşamasını dönüştürürken, birçok profesyonel bu değişime ayak uydurmanın yollarını arıyor. LinkedIn'in "Jobs on the Rise 2026" araştırmasına göre, profesyonellerin %56'sı bu yıl iş aramayı planlarken, %76'sı ise kendini buna hazır hissetmiyor. Belirsizliklerin arttığı bu dönemde, fırsat alanlarını doğru belirlemek kritik önem taşıyor. Son üç yılda en hızlı büyüyen meslekler arasında hem teknik hem de stratejik yapay zeka rolleri öne çıkıyor. Bu yılki listede yapay zeka mühendisleri, yapay zeka danışmanları ve satış temsilcileri gibi pozisyonlar dikkat çekiyor.

ABD'de En Hızlı Büyüyen 10 Meslek

  • Yapay Zeka Mühendisi: Yapay zeka modelleri geliştirir ve uygular. En yaygın beceriler: LangChain, Retrieval-Augmented Generation (RAG), PyTorch. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, BT Hizmetleri ve Danışmanlığı. Yoğunluklu şehirler: San Francisco, New York City, Dallas. Cinsiyet dağılımı: %23 kadın, %77 erkek. Esnek çalışma: %26,2 uzaktan, %27,1 hibrit.
  • Yapay Zeka Danışmanı-Stratejisti: Kuruluşların yapay zeka teknolojilerini planlamasına ve uygulamasına yardımcı olur. Beceriler: Büyük Dil Modelleri (LLM), MLOps, Bilgisayarla Görme. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, BT Hizmetleri ve Danışmanlığı. Şehirler: San Francisco, New York City, Boston. Cinsiyet dağılımı: %18 kadın, %82 erkek.
  • Yeni Konut Satış Uzmanı: Alıcıları yeni inşa edilmiş konutların satın alma sürecinde yönlendirir. Beceriler: Konut Gayrimenkulü, Gayrimenkul İşlemleri. Sektörler: Gayrimenkul, Bina İnşaatı. Şehirler: Houston, Dallas, Orlando. Cinsiyet dağılımı: %57 kadın, %43 erkek.
  • Veri Açıklayıcıları: Yapay zeka ve makine öğrenimi modelleri için veri etiketleme ve inceleme yapar. Beceriler: SEO Metin Yazarlığı, İçerik Pazarlaması. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, İnsan Kaynakları. Şehirler: Austin, New York City, San Francisco.
  • Yapay Zeka / Makine Öğrenimi Araştırmacıları: Yeni modeller ve algoritmalar geliştirir. Beceriler: PyTorch, Derin Öğrenme. Sektörler: Teknoloji ve İnternet, Yükseköğretim. Şehirler: San Francisco, New York City, Boston.
  • Sağlık Geri Ödeme Uzmanları: Sağlık hizmetleri için faturalama ve talep süreçlerini yönetir. Beceriler: Medicare/Medicaid Geri Ödeme. Sektörler: Kimyasal Üretim, Araştırma Hizmetleri.
  • Stratejik Danışmanlar/Bağımsız Danışmanlar: Kuruluşlara uzmanlık sunar ve karmaşık sorunları çözer. Beceriler: Üst Düzey Danışmanlık, Pazara Giriş Stratejisi.
  • Reklam Satış Uzmanları: Medya alanı satışı gerçekleştirir. Beceriler: Medya Planlama, Sosyal Medya Optimizasyonu (SMO).
  • Kurucular (Founders): Fikirleri sürdürülebilir işletmelere dönüştürür. Beceriler: Start-up Liderliği, Marka Geliştirme.
  • Satış Yöneticileri: Satış ekiplerini yönetir ve gelir hedeflerini belirler. Beceriler: C-Level Yönetim, Uluslararası Satış.

Büyüyen Mesleklerde Ortak Özellikler

  • Teknoloji ve yapay zeka odaklı rollerin öne çıkması
  • Esnek çalışma imkanlarının artması
  • Cinsiyet dağılımında dengesizliklerin devam etmesi
  • Beceri çeşitliliği ve sektörler arası geçişlerin yaygınlaşması

Sonuç

ABD'de en hızlı büyüyen meslekler, teknolojik gelişmelerin ve iş dünyasındaki dönüşümün bir yansıması olarak öne çıkıyor. Profesyonellerin bu alanlarda yetkinliklerini geliştirmesi ve değişen iş piyasasına uyum sağlaması bekleniyor.


