İstanbul'da araca kurşun yağdıran 3 kişi yakalandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Fazilet Caddesi'nde, korkunç bir silahlı saldırı meydana gelmişti.

Park halindeki 34 HUB 246 plakalı araca, kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olay sonrası polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda araç içerisinde Burak Tuncel'in uzun namlulu silahlarla öldürülmesi ile ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.