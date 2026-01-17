Samsun'da 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 16:55, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 16:56
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında ?uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H'yi (41) adresinde yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.