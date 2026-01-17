Karabük'te emekli olan 39 yıllık öğretmene duygusal veda

Birincioğlu için öğrencileri ve mesai arkadaşları tarafından sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net