Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2026 20:00, Son Güncelleme : 17 Ocak 2026 19:35
Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.