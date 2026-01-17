Bakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Görüşmede, son dönemde bölgesel düzeyde yaşanan gerilimler ve bunların çözümüne yönelik çabalar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

