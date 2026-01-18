Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
MEB verilerine göre ortalama özel okul ücreti 232 Bin TL
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
En düşük emekli aylığı düzenlemesi için gözler TBMM'de
Yeni Polis Yardım Sandığı Yönetmeliği Resmi Gazetede yayımlandı
Otomobilde büyük dönüşüm: Yeni araçların yüzde 44'ü hibrit ve elektrikli
Önce zam şimdi indirim: Benzine 1 lira 70 kuruş indirim geliyor
Piyasalar, Merkez Bankası'nın 22 Ocak Perşembe günü açıklayacağı yılın ilk faiz kararına kilitlendi. CNBC-e anketine katılan 21 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5 seviyesine çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılanların büyük çoğunluğu indirime işaret ederken, yıl sonu faiz beklentisinin yüzde 28,5'ten yüzde 29'a yükselmesi dikkat çekti.

Kaynak : CNBC-e
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 10:35, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 10:35
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. CNBC-e'nin 21 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket, politika faizinde 150 baz puanlık indirim beklentisinin öne çıktığını gösterdi.

CNBC-e'nin yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine 21 kişi ve kurum katıldı. Sonuçlara göre medyan beklenti 150 baz puanlık indirim yönünde şekillendi. Hesaplamalar, medyanda yüzde 36,5, ortalama beklentide ise yüzde 36,55 seviyesine işaret etti.

Katılımcı dağılımı Ankete katılanların 17'si 150 baz puan, 2'si 200 baz puan, 1'i 100 baz puan indirim beklediğini bildirdi.

1 katılımcı ise politika faizinin yüzde 38'de sabit bırakılmasını, buna karşılık gecelik borç verme faizinde 150 baz puanlık indirim yapılmasını öngördü.

2026 sonu faiz beklentisi yükseldi

Yıl sonuna ilişkin beklenti, önceki anket dönemindeki yüzde 28,5 seviyesinden yüzde 29'a çıktı. 19 katılımcının yanıtlarına göre en yüksek beklenti yüzde 32, en düşük beklenti yüzde 24 olurken, ortalama yüzde 28,75 olarak hesaplandı.

TCMB, faiz kararını 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Karar metninde yer alacak yönlendirmelerin de piyasa fiyatlamaları açısından belirleyici olması bekleniyor.

