Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. CNBC-e'nin 21 katılımcıyla gerçekleştirdiği anket, politika faizinde 150 baz puanlık indirim beklentisinin öne çıktığını gösterdi.

CNBC-e'nin yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine 21 kişi ve kurum katıldı. Sonuçlara göre medyan beklenti 150 baz puanlık indirim yönünde şekillendi. Hesaplamalar, medyanda yüzde 36,5, ortalama beklentide ise yüzde 36,55 seviyesine işaret etti.

Katılımcı dağılımı Ankete katılanların 17'si 150 baz puan, 2'si 200 baz puan, 1'i 100 baz puan indirim beklediğini bildirdi.

1 katılımcı ise politika faizinin yüzde 38'de sabit bırakılmasını, buna karşılık gecelik borç verme faizinde 150 baz puanlık indirim yapılmasını öngördü.

2026 sonu faiz beklentisi yükseldi

Yıl sonuna ilişkin beklenti, önceki anket dönemindeki yüzde 28,5 seviyesinden yüzde 29'a çıktı. 19 katılımcının yanıtlarına göre en yüksek beklenti yüzde 32, en düşük beklenti yüzde 24 olurken, ortalama yüzde 28,75 olarak hesaplandı.

TCMB, faiz kararını 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Karar metninde yer alacak yönlendirmelerin de piyasa fiyatlamaları açısından belirleyici olması bekleniyor.