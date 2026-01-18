Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin "nitelikli zimmet", "edimin ifasına fesat karıştırma", "denetim görevinin ihmali", "güveni kötüye kullanma" ve "haksız mal edinme" iddialarıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 2'si savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

- Olay

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı "ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı" iddialarıyla ilgili 14 Ocak'ta aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 4'ünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, 2'sinin ise yurt dışında olduğu ve 1'inin de yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadığı bildirilmişti.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ile savcılık talimatıyla düzenlenen bilirkişi raporunda, ALDAŞ şirketi üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin olarak toplamda 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruşluk kamu zararı tespit edildiği belirtilmişti.