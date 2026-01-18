Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Bakan Şimşek, New York temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 10:10, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 10:17
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre Bakan Şimşek, Londra'nın ardından New York'ta gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

Şimşek'in perşembe ve cuma düzenlenen New York programı kapsamında 15 toplantı yapıldı. Bakan Şimşek, toplam bilanço büyüklüğü yaklaşık 30 trilyon dolara ulaşan dünyanın önde gelen küresel yatırım kuruluşlarından 300'ü aşkın yatırımcıyla bir araya geldi.

New York'taki toplantılarda, Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı'ndaki son gelişmeler, dezenflasyon süreci ve orta vadeli beklentiler yatırımcılarla kapsamlı şekilde paylaşıldı. Yatırımcılarla geniş kapsamlı soru-cevap oturumları da gerçekleştirildi.

Şimşek, Londra ve New York programları kapsamında yaklaşık 88 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten, dünyanın önde gelen kurumsal yatırım kuruluşlarından 800'den fazla isimle görüştü.

Söz konusu temaslarda, Türkiye ekonomisine yönelik yatırımcı ilgisinin güçlü olduğu ve artarak devam ettiğini görüldü.

