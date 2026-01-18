Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
MEB verilerine göre ortalama özel okul ücreti 232 Bin TL
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye hafif ticari araç pazarı 2025 yılında yüzde 9,97 büyüyerek 283 bin 904 adetlik satış rakamına ulaştı. Ford, 83 bin 131 adetlik satışla pazarın yüzde 30'una hakim olarak liderliğini sürdürürken, onu FIAT ve Opel izledi. Van gövde tipi ise yüzde 75,8 payla segmentin en çok tercih edileni oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 11:33, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 12:56
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!

Türkiye'de hafif ticari araç pazarı 2025 yılında yüzde 9,97 büyüyerek 283 bin 904'e çıkarken bu dönemde en çok tercih edilen marka Ford oldu.

Otomobil satışları 2025'in ocak-aralık döneminde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10,62 artarak 1 milyon 84 bin 496'ya ulaşırken hafif ticari araç satışlarındaki artış da dikkati çekti.

Buna göre, hafif ticari araç pazarının büyüklüğü 2025 yılında yüzde 9,97 artarak 283 bin 904'e yükseldi. Bu dönemde van gövde tipi yüzde 75,8 pay ve 215 bin 193 ile en çok tercih edilen gövde tipi oldu.

Onu, yüzde 9,3 pay ve 26 bin 452 satışla kamyonet gövde tipi izlerken minibüs yüzde 7,7'lik pay ve 21 bin 894 ile üçüncü, pick-up yüzde 7,2 ve 20 bin 343 satışla dördüncü sırada yer aldı. Bu dönemde karavan satışları ise yüzde 74 azalışla 22'ye geriledi.

2024 yılında hafif ticari araç pazarında toplam satış rakamı 258 bin 168 olmuştu.

- 2025'teki satışlarda Ford zirvede

Geçen yıl marka bazında en çok satılan hafif ticari araçlara bakıldığında 83 bin 131 ile Ford zirvede yer aldı. Bu aracı 46 bin 854 ile FIAT izlerken 27 bin 471 ile Opel üçüncü sıraya konumlandı.

Geçen yıl listenin ilk 3 sırasında yer alan markalar, hafif ticari araç pazarının yüzde 55'ini oluşturdu. Bu dönemde Ford'un toplam satışlardaki payı yüzde 30'a yaklaştı.

Bu dönemde Peugeot 26 bin 661 satışla dördüncü ve Citroen 23 bin 622 satışla beşinci oldu.

Listede Volkswagen 23 bin 605 satışla altıncı, Toyota 15 bin 761 satışla yedinci, Renault 12 bin 567 satışla sekizinci sırada bulunurken en çok satılan 10 hafif ticari araç markası listesinde, 9 bin 850 satışla Mercedes-Benz dokuzuncu, 3 bin 971 ile Iveco onuncu oldu.

- Ford aralıkta da başı çekti

Aylık bazda bakıldığında hafif ticari araç pazarının lideri değişmedi. Ford, aralıkta 14 bin 850 satış gerçekleştirirken onu 8 bin 12 satışla FIAT, 4 bin 349 satışla Opel takip etti.

ODMD verilerine göre, Aralık 2025'te ve geçen yılın ocak-aralık döneminde en çok satılan ilk 10 hafif ticari araç markası şöyle:

MarkaAralık 2025Ocak-Aralık 2025
FORD14.85083.131
FIAT8.01246.854
OPEL4.34927.471
PEUGEOT3.60726.661
CITROEN3.18523.622
VOLKSWAGEN2.50523.605
TOYOTA2.56815.761
RENAULT2.08312.567
MERCEDES-BENZ1.8449.850
IVECO7033.971

