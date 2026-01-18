Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
MEB verilerine göre ortalama özel okul ücreti 232 Bin TL
MEB verilerine göre ortalama özel okul ücreti 232 Bin TL
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?

Manisa OSB Başkanı Sait Türek, BYD'nin bölgede kuracağı dev fabrika hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalışmaların 6 ay önce başlaması gerektiğini kabul eden Türek, gecikmenin nedenini ABD-Çin arasındaki ekonomik savaş ve küresel belirsizliklere bağladı. Türek, devletin yaptığı sözleşmelerin sağlamlığına dikkat çekerek, yatırımın gerçekleşmemesi durumunda ağır finansal yaptırımların devreye gireceğini hatırlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 12:47, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 12:51
Yazdır
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?

Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Sait Türek, henüz hiçbir çalışmanın başlamadığı BYD'ye ait fabrika arazisi hakkında konuştu.

Fabrikanın 6 ay önce başlamış olması gerektiğini ancak dünya genelindeki yaşanan olaylar nedeniyle BYD'nin beklediğini ifade eden Başkan Türek, "Çok rahatım. Bizim ülkemiz muz cumhuriyeti değil. Kimseye bir şey peşkeş çekilmiş değil. Devletimizle de yapılan işlemleri gayet iyi biliyoruz. Bugün BYD o fabrikayı yapmazsa devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda. 'Ben onu aldım da yedim de kazıkladım da' öyle bir şey yok. Bu işin başındaki bakanlarımız, bakan yardımcılarımız son derece iyi çalışan, vatansever insanlar." dedi.

Türek; "Ama şu bir gerçek evet BYD'nin bundan 6 ay önce başlaması gerekiyordu. Bu doğru. Dünyanın başına Trump diye bir bela geldi bundan bir sene önce. Adam bir gecede Çin'e savaş ilan etti, ekonomik savaş. Bir de savaş ilan etmediği kimse kalmadı. Almanya, Avrupa Birliği'ne rest çekti, NATO'ya rest çekti, Çin'e rest çekti, Rusya'ya rest çekti. Rest çekmediği yer kalmadı. Şimdi sen Çin hükümeti olsan kendi ülkenin vatandaşının veya firmasının milyar dolarlık parasını henüz ne olduğu belli olmayan sis altındaki bir dünyaya bir hareket yapmasına müsaade eder misin? Etmezsin. Ben olsam etmem. O da etmez. 'E işte canım ama Macaristan'da devam ediyorlar da.' Macaristan'da adamın zaten fabrikası var zaten daha önceden. Yanına yaptığı da bizim burada yapmayı planladığının yarısı bile değil. Ve artı bizim bu işlerden önce başlanmıştı orada. Bize geldiklerinde orası zaten yürürlükteydi" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber