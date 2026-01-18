Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Kurultay kapsamında Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi de yapılacak.

Tek aday olarak seçime giren Müsavat Dervişoğlu, 1180 delegenin tamamının oyunu alarak, ikinci kez genel başkanlığa seçildi.

