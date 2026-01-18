Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
'Gazze Barış Kurulu'na daimi üyelik için 1 milyar dolar ödeme' yapılması gerektiği iddiası

ABD Başkanı Trump'ın başkanlığında kurulan Gazze Barış Kurulu'nun üyelik şartları ve 1 milyar dolarlık yatırım iddiası uluslararası arenada yankı uyandırdı. Beyaz Saray, iddiaların yanıltıcı olduğunu açıkladı. Kurulun vizyonu ve üyeleri ise dikkat çekiyor.

'Gazze Barış Kurulu'na daimi üyelik için 1 milyar dolar ödeme' yapılması gerektiği iddiası

ABD merkezli Bloomberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığını yapacağı Gazze Barış Kurulu'nun faaliyetlerine ilişkin taslak metinde, "Her üye ülke, kurul başkanı tarafından yenilenmesi şartıyla en fazla 3 yıllık bir görev süresiyle hizmet edecektir. Üyelik süresi, 1 yıl içinde Barış Kurulu'na 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan ülkeler için geçerli olmayacaktır" ifadelerinin yer aldığını iddia etti.

ABD merkezli Bloomberg , ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşaması kapsamında kurulan Gazze Barış Kurulu'nda daimi üyelik statüsü elde etmeyi hedefleyen ülkelerin yüksek miktarda ödeme yapmasını beklediğini öne sürdü. Trump yönetimi tarafından yaklaşık 60 ülkeye iletilen taslak metne göre, ABD Başkanı Trump yönetim kurulunun ilk başkanı olarak görev yapacak ve hangi ülkelerin kurula katılabileceğini onaylama yetkisine sahip olacak. Kurul, 3 üyenin tüzüğü kabul etmesinin ardından resmiyet kazanacak. Söz konusu metinde, "Her üye ülke, bu şartın yürürlüğe girmesinden itibaren, kurul başkanı tarafından yenilenmesi şartıyla, en fazla 3 yıllık bir görev süresiyle hizmet edecektir. Üç yıllık üyelik süresi, şartın yürürlüğe girmesi itibariyle 1 yıllık süre içinde Barış Kurulu'na 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan ülkeler için geçerli olmayacaktır" ifadelerinin yer aldığı iddia edildi.

Daimi üyelik için ön şart haline getirildiği iddia edilen 1 milyar dolar değerindeki ödemelerin hangi faaliyetleri finanse edeceğinin belirsiz olduğu kaydedildi. ABD basınında yer alan diğer iddialar arasında, taslak tüzüğün üyelik harcamalarının nereye yönlendirileceğine yönelik açıklamalar bulunmadığı belirtiliyor. Yalnızca kurul giderlerine yönelik finansmanın "üye ülkelerden, diğer ülkelerden, kuruluşlardan veya çeşitli kaynaklardan sağlanacak gönüllü katkılar yoluyla" karşılanacağı ifade ediliyor.

"Kurul, başarısız olmuş yaklaşımlar ve kurumlardan ayrılacak"

ABD basınında yer alan iddialarda ayrıca, taslak tüzüğün önsözünde, kurulun "sıklıkla başarısız olmuş yaklaşımlar ve diğer kurumlardan ayrılacağı" ve "daha çevik ve etkili bir uluslararası barış inşa organı" olarak faaliyet göstereceğinin ifade edildiği aktarıldı. Bunun Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik bir dışlama mesajı taşıdığı düşünülüyor.

Gazze Barış Kurulu'nun faaliyetleri sırasında üyelerin kurul kararları üzerinde oy kullanabileceği belirtilirken, bu kararların onaylama yetkisinin yalnızca Trump'ta olacağı öne sürüldü. Aynı zamanda taslak metinde doğrudan Gazze Şeridi'ne yönelik herhangi bir ifadenin kullanılmadığı iddia edildi.

Beyaz Saray: "İddialar yanıltıcı"

Beyaz Saray ise ülke basınında yer alan iddiaları "yanıltıcı" olarak nitelendirdi ve kurula katılım için herhangi bir üyelik ücreti bulunmadığını bildirdi. Açıklamada, "Bu girişim, barışa, güvenliğe ve refaha derin bir bağlılık gösteren ortak ülkelere kalıcı üyelik sunmaktan ibarettir" ifadeleri kullanıldı.

Barış Kurulu üyeleri belli olmuştu

Beyaz Saray'dan daha önce yapılan bir açıklamada, Trump'ın başkanlığında oluşturulacak Barış Kurulu'nun vizyonuna ilişkin açıklamada, diplomasi, kalkınma, altyapı ve ekonomik strateji alanlarında deneyimli liderlerden oluşan bir Kurucu Yürütme Kurulu oluşturulduğu aktarılmıştı. Bu kurulun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel'den oluştuğu kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Yürütme Kurulu'nda yer alıyor

Gazze'de etkili yönetim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere Gazze Yürütme Kurulu adıyla ayrı bir kurul oluşturulduğu da ifade edilen açıklamada, "Yürütme Kurulu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır İstihbarat Şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag'dan oluşmaktadır" denilmişti


