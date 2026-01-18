Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet

Antalya'nın Serik ilçesinde bir düğün gecesi yaşanan korkunç cinayette; Eski başkan yardımcısı Ziya Yıldırım, eski meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i tabancayla vurarak öldürdü. Mahkeme, Yıldırım'a ömür boyu hapis cezası verdi. Olayın perde arkası ve ailelerin yaşadığı acı ise yürek burktu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 16:03, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 16:06
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir düğünde, eski ilçe belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i (42) tabanca ile vurup öldüren eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım (65), ömür boyu hapse mahkum edildi.

Serik'te 19 Ağustos 2024'te meydana gelen olayda, 2019- 2024 yılları arasında Serik Belediyesi'nde başkan yardımcılığı ve MHP'den meclis üyeliği yapan Ziya Yıldırım ile aynı tarihte yine MHP'den meclis üyesi Hasan Ali Tuncer arasında düğünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yıldırım, tabancayla Tuncer'e ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hasan Ali Tuncer yaralandı. Düğünde bulunan bir doktor tarafından ilk müdahalenin yapıldığı Hasan Ali Tuncer, sağlık ekibi tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Ali Tuncer, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ziya Yıldırım, avukatı tarafından ikna edilerek polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ziya Yıldırım, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ziya Yıldırım poliste ve adliyede susma hakkını kullandı. Öldürülen Hasan Ali Yıldırım'ın lise yıllarından gittiği dershanede Ziya Yıldırım'dan matematik dersi aldığı belirtildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelinin 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi. Davanın karar duruşmasında sanık Ziya Yıldırım ile yakınları, ölen Hasan Ali Tuncer'in yakınları ve tarafların avukatları hazır bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN DE ATEŞ ETMİŞ

Duruşma savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada şu ifadeler yer aldı:

"Sanık Ziya'nın geçmiş yıllarda maktulün öğretmeni olmasından dolayı birbirlerini tanıdıkları, yine sanık ile maktulün aynı siyasi partiden geçmiş dönemlerde belediye meclis üyeliği yaptıkları, sanık Ziya'nın maktul Hasan Ali ve maktulün babası Fatih'in Yükseköğrenim Bilim Vakfı'nın WhatsApp grubuna üye oldukları, 2024 yılının kurban bayramında Fatih tarafından gruba yazılan bayramlaşma mesajının sanık tarafından silindiği devam eden süreçte sanığın Fatih ve maktulü hedef alarak vergi kaçırdıklarından bahisle küçük düşürücü nitelikte mesajlar yazdığı, olay günü maktulün bu hususu konuşmak üzere sanıkla görüşmek istediği, evleri yakın olduğundan önce sanığın evine gittiği, burada bulamayınca sanığın düğünde olduğunu öğrendiği ve kır düğün salonuna gittiği, sanığın yanına yaklaştığında aralarında tartışma yaşandığı ve sanık Ziya'nın yanında bulundurduğu ruhsatlı tabancası ile maktulü hedef alarak ateş ettiği, sanığın kaçmaya çalışan maktulü yine hedef alarak arkasından ateş ederek öldürdüğü, akabinde olay yerinden uzaklaştığı anlaşılmıştır."

Savcı, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

'70 YAŞIMDAN SONRA ÇEKECEĞİM BİR ACI DEĞİL'

Duruşmada söz alan Hasan Ali Tuncer'in babası Fatih Tuncer, gözyaşlarıyla verdiği ifadede çok uzun yıllar süresince Serik'te eczacılık yaptığını belirterek, "Oğlum hiçbir suçu olmadığı halde katledilmiştir, sanık oğluma defalarca ateş etmiştir. Olayın ardından doktorların müdahalesi sırasında oğlumun ölmesini seyretmiş ve akabinde kendi arabasına binerek kaçmıştır. Bu benim 70 yaşımdan sonra çekeceğim bir acı değil. Yaşadığım olaydan sonra eczanemi devrettim, hayatımın bir anlamı kalmadı" dedi.

Fatih Tuncer sanığın daha önce verdiği ifadelerde kendisini eğitimci olarak tanımladığına dikkati çekerek, "Ben öğrencisini öldüren öğretmeni ilk defa görüyorum. Umarım bu son olsun. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Öldürülen Hasan Ali Tuncer'in eşi Yıldız Tuncer de şimdi 7 yaşında olan kızının olayın ardından çok ağır travma geçirdiğini belirterek, "Kızım babasının öldürülmesinden sonra hiçbir yerde tek başına kalamıyor. Dışarıda insanların katil olduğunu ve onu da öldüreceğini düşünüyor\" dedi.

Sanık Ziya Yıldırım ise savunmasında olay gecesi düğün yerinde olduğunu, Hasan Ali Tuncer'in evine gelerek kendisini sorduğunu, ardından düğün yerine geldiğini söyleyerek, "Maktul gelince bana küfürler etti, beni tehdit etti. Bana vurdu ve sırtüstü düştüm. Sonra can havliyle 1 el ateş ettim. Hedef gözetmedim. Öldürme kastım yoktu, onun düğüne geleceğini bilseydim gitmezdim. Olayların buraya gelmesini istemezdim" dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ziya Yıldırım'a ömür boyu hapis cezası verdi.


