Denizli'de 'yasa dışı kürtaj' operasyonu: 8 gözaltı

Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
İSKİ'nin Emsal Fatura Uygulaması Vatandaşı Mağdur Ediyor
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
MEB'in 'Aile Okulu' projesi 1 yılda 257 bin veliye ulaştı
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Denizli'de 'yasa dışı kürtaj' operasyonu: 8 gözaltı

Denizli'de yasa dışı kürtaj iddiasıyla düzenlenen operasyonda 2 doktor ve tıbbi sekreterlerin de aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 16:11, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 16:12
Yazdır
Denizli'de 'yasa dışı kürtaj' operasyonu: 8 gözaltı

Denizli'de yasa dışı kürtaj yapıldığı iddiasıyla düzenlenen polis operasyonunda 2 doktor ile tıbbi sekreterlerin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunun, yasa dışı kürtaj yaparak anne karnındaki 10 haftanın üzerindeki bebekleri düşürdüğünü tespit etti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, önceki gün Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Mehmet İ.'nin (55), Doktorlar Caddesi'ndeki muayenehanesine operasyon düzenledi. Operasyonda Dr. Mehmet İ. ile eşi Alara İ. (47), tıbbi sekreter Seher Z. (46) ve kürtaj yaptıran bir kadın gözaltına alındı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Muayenehanede ekiplerin aramasında, kürtaj sonrası poşet içerisindeki ve 10 haftanın üzerinde olduğu öğrenilen bebek cenini bulundu. Cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı'na gönderildi. Soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, doktora kürtaj yaptıracak hamile kadınları yönlendirdiği öğrenilen başka bir doktor ile aracılık ettiği tespit edilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yapılan soruşturma kapsamında, evlilik dışı hamile kalan 20'ye yakın kadının ve 16 yaş altı hamile çocukların, anne karnında 10 haftanın üzerindeki bebeklere kürtaj yapıldığı ya da satılması yasak olan haplarla düşük yaptırıldığı iddia edildi. Kürtaj işleminin 600 bin liraya yapıldığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınan 5 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Dr. Mehmet İ., eşi Alara İ. ve tıbbi sekreter Seher Z. ise bugün adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber