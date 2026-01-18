Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki başlıklar!
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu haftanın kura takvimi açıklandı
OSB Başkanı konuştu: Manisa'ya BYD yatırımı neden gecikti?
2025'te 889 bin bebek dünyaya merhaba dedi: İşte en çok verilen isimler
Milyonların gözü Meclis'te: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL oluyor
Piyasanın gözü 22 Ocak'ta: Yılın ilk faiz kararı ne olacak?
Sosyal medyada 'bahis' operasyonu: Yüksek takipçili 15 hesap kapatıldı!
Sessiz ve görünmez felaket: Sanal kumar gençliği yutuyor!
Konutta fiyat düğümü: Arsa maliyeti ve birikmiş talep fiyatları düşürmüyor!
Yeni kriz kapıda! Huzurevlerine talep patladı
TBMM'den 2B kararı: Ödemesini geciktirenlere enflasyon ayarlı yeni fırsat
Bakan Kurum'dan 'Fahiş Site Aidatı' Açıklaması
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Erdoğan'dan sanal kumar açıklaması: Kökünü kazıyacağız
En hızlı büyüyen 10 meslek
Bakan Kacır: Mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz
Akaryakıta zammın ardından bugün indirim geldi!
Elektrikli otomobiller 2025'te iki katına çıktı
12'si kırmızı bültenle aranan 17 suçlu Türkiye'ye getirildi
Özel tekne ve yatların kullanımına yeni düzenleme
Eğitim-Bir-Sen'den MEB Atama ve Yer Değiştirme Düzenlemelerine 3 Ayrı Dava
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Hacı Ali Özel atandı
Ege'de Çeşme açıklarında deprem
E-ticarette fahiş fiyata karşı erişim engeli ve ağır para cezası
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı

Çorum'da akıllara durgunluk veren bir trajedi yaşandı. Şizofreni ve alzaymır hastası olduğu belirtilen Hasan Bulut, eşiyle tartıştıktan sonra tüfekle cinayet işleyip intihar etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 18:58, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 18:58
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı

Çorum'da bir kişi, tüfekle ateş ederek eşini öldürdükten sonra intihar etti.

Hasan Bulut (68) ve eşi Satı Bulut'tan (64) bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için gittikleri Dumlupınar 48. Sokak'taki evde çifti silahla vurulmuş halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başından vurulmuş halde bulunan çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Hasan Bulut'un tüfekle ateş ederek eşi Satı Bulut'u öldürdüğü, ardından aynı tüfekle intihar ettiğini belirlendi.

Şizofren ve alzaymır hastası olduğu tespit edilen Hasan Bulut'un dün akşam saatlerinde kızını telefonla arayıp, eşi Satı Bulut ile tartıştıklarını ve eşini öldüreceğini söylediği öğrenildi.


