Erzurumspor, Amedspor karşısında 2 golle kazandı!

Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 39'a yükseltti. Amedspor ise 42 puanda kaldı.

