Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı
Hatay'da göçmen kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. 174 düzensiz göçmen yakalanırken, 35 şüpheli gözaltına alındı ve 25'i tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen para, altın ve silahlar ise şaşkınlık yarattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 16:51, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 16:54
Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 174 düzensiz göçmen yakalandı.
Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 35 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde 2 ruhsatsız av tüfeği, 49 kartuş, 15 parça altın takı, 119 bin 990 lira ve 1500 dolar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.