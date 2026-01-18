Adalet Bakanı, Atlas'ın ailesiyle görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlaya'ın babası Cüneyt Çağlayan ile görüşerek aileye taziyelerini iletti.

Bakan Tunç, telefon görüşmesinde soruşturmayla ilgili bilgileri aileyle paylaşarak, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti ve adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.



