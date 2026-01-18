Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Başkentte maç berabere bitti

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği, evinde Samsunspor'u ağırladı. Mücadelede karşılıklı gollerle skor 1-1'de kaldı.

18 Ocak 2026 19:13
Başkentte maç berabere bitti

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği'nin golü 60'ıncı dakikada Sekou Koıta'dan gelirken, Samsunspor'un golünü 38'inci dakikada Mouandilmadji kaydetti.

Mücadelenin önemli anları:

2'nci dakikada Samsunspor'da Zeki'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Diabate kafayla vurdu ancak top yandan dışarı çıktı.

4'üncü dakikada Tahsin'in ceza sahası sol çaprazdan sert gönderdiği top savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Yunus uzaktan denedi fakat meşin yuvarlak auta gitti.

7'nci dakikada Göktan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Metehan dar açıdan şutunu çekti ancak top yandan auta çıktı.

8'inci dakikada Pereira sağ kanattan ceza sahasına girerek sağ ayağıyla sert vurdu. Kaleci Okan topu oyunda tuttu, seken topa Oğulcan kafa ile yön verdi ancak top üstten auta çıktı.

17'nci dakikada Göktan'ın ara pasında hareketlenen Koita, ceza sahası sol çaprazdan gelişine vurmak isterken Diabate araya girerek tehlikeyi kornere gönderdi.

18'inci dakikada Samsunspor ceza sahası dışına açılan topa Oğulcan vurdu fakat top üstten auta çıktı.

30'uncu dakikada Samsunspor tehlikeli geldi. Diabate'nin savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Mouandilmadji, kaleci Velho'nun üzerinden aşırma vuruş yaptı. Çizgiyi geçmek üzere olan topa Zuzek müdahale ederek tehlikeyi taca gönderdi.

38'inci dakikada Samsunspor öne geçti. Goutas'ın takım arkadaşına attığı topu kazanan Mendes, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Top arka direkte Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Mouandilmadji sert vurdu ve topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

51'inci dakikada Samsunspor'da Zeki'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mouandilmadji arka tarafa doğru kafayı vurdu. Satka topu yeniden ceza sahasına çevirdi ancak Gençlerbirliği savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

52'nci dakikada Tongya'nın pasında savunma arkasına sarkan Metehan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi fakat yardımcı hakem bayrağını kaldırdı, karar ofsayt.

56'ncı dakikada Göktan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Goutas ön direkte kafa vuruşunu yaptı. Çizgi üzerinde top Zeki'ye çarparak kornere çıktı. Ev sahibi ekip, pozisyonda elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem VAR incelemesinin ardından pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

60'ıncı dakikada Gençlerbirliği beraberliği Koita ile yakaladı. Yüzünü kaleye dönüp şutunu çeken Koita takımının beraberlik golünü getirdi: 1-1.

79'uncu dakikada Samsunspor'da Celil'in pasında savunma arkasına sarkan Elayis Tavsan şutunu çekti. Top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Maçın geri kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Gençlerbirliği sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. (DHA)

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Kadir Sağlam,Süleyman Özay,Kerem Ersoy
GENÇLERBİRLİĞİ: Marıo Velho, Dımıtrıos Goutas, Pedro Pereıra, Zan Zuzek, Thalısson Sılva, Dele Bashıru, Oğulcan Ülgün(Dk. 84 Samed Onur), Tongya, Göktan Gürpüz(Dk. 76 Niang), Sekou Koıta(Dk. 83 A. Dursun), Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Fıratcan Üzüm)
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Josafat Woodıng Mendes(Dk. 84 Tomasson), Celil Yüksel, Lubomir Satka, Alı Badra Dıabate, Zeki Yavru, Soner Gönül, Tahsin Bülbül( Dk. 65 E. Tavsan), Yunus Emre Çift, Mouandilmadj, Yalçın Kayan(Dk. 65 Ntcham),
GOLLER: Dk. 60 Sekou Koıta (Gençlerbirliği) Dk. 38 Mouandilmadji (Samsunspor)
SARI KARTLAR: Yunus Emre Çift, Ntcham, Thomas Reis(TD) (Samsunspor)

