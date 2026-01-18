Trabzonspor Başkanı Doğan'ın aracına saldırı!
Trabzonspor'un Kocaelispor'u mağlup ettiği maç sonrası, Başkan Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı girişimi stat çevresinde paniğe yol açtı.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Ocak 2026 21:16, Son Güncelleme : 18 Ocak 2026 21:17
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve puanını 38'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından stat çevresinde gergin anlar yaşandı.
Kocaelisporlu olduğu iddia edilen bazı taraftarlar, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik saldırı girişiminde bulundu.
Yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri devreye girerken, Doğan'ın bulunduğu aracın etrafı güvenlik çemberine alındı ve olay yerinden uzaklaştırıldı.