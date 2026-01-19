Eski eşinin evlendiği polisi vuran polis memuru tutuklandı
Bilecik'te eski eşinin yeni eşi olan meslektaşı H.Ç'yi silahla yaralayan polis memuru S.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Silahla yaralanan Mersin kadrosundaki polis memuru H.Ç'nin ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 16:03, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 16:03
Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla vurarak yaralayan polis memuru tutuklandı.
Zanlı polis memuru S.Y, jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak'ta, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Y, eski eşinin evlendiği ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru H.Ç'yi dün gece silahla bacağından yaralamıştı.
H.Ç, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, S.Y. ise gözaltına alınmıştı.